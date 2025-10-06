Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola 

Droga, armi e rapine. Sono tre le indagini affidate alla Direzione distrettuale antimafia, assegnate ai sostituti procuratori Danilo Tronci ed Emanuele Secci, che si intrecciano inevitabilmente tra loro, finendo col diventare un’unica gigantesca inchiesta affidata – senza che si possano intralciare a vicenda – agli investigatori più abili di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Una riguardaa il gigantesco traffico di cocaina che arriva in Sardegna attraverso vari canali di approvvigionamento, tra i quali quello albanese, che a sua volta si è divisa su vari filoni; la seconda cerca di identificare gli autori di varie rapine ai danni degli stessi trafficanti, con anche alcuni omicidi e sequestri di persona, la terza punta a scovare le armi da guerra che vengono usate negli assalti ai portavalori, nuovo sistema di finanziamento del traffico di stupefacenti. La prima a essere stata chiusa, sfociando in 62 ordinanze cautelari, è quella che riguarda la droga che avrebbe corso nell’asse Albania, Sulcis e Ogliastra, diramandosi poi in diversi altri centri dell’Isola.

Inchieste top-secret

La notizia di reato che ha dato vita all’indagine chiusa ora con gli arresti eseguiti ieri mattina dai carabinieri è nata nel 2020 e ha già portato all’arresto di 11 corrieri, molti dei quali non compaiono tra i nomi degli indagati perché hanno già definito i rispettivi procedimenti panali. Il gip del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, ha concesso al pm Tronci 62 differenti misure cautelari (50 in carcere, 9 ai domiciliari e 3 obblighi di dimora), mentre per altri 9 indagati ha fissato gli interrogatori preventivi – come prevede la nuova norma – prima di decidere se applicare loro delle ordinanze cautelari.

Un fiume di droga

Un enorme lavoro alla definizione dell’inchiesta è stato concretizzato negli dagli investigatori del Nucleo Operativo Radiomobile di Carbonia, già protagonista negli ultimi anni di alcune delle più importanti inchieste dell’Antimafia cagliaritana: dalle operazioni “Triplete”, “Calesse” e “Ichnos”, a quella denominata “Maddalena”, passando poi per l’omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu e l’indagine, ancora aperta, che ha portato alla cattura di Sandro Arzu (poi morto suicida in carcere). Nel primo caso, era il 2014, la Dda aveva intercettato un traffico di cocaina, hascisc e marijuana tra Sardegna e Lazio (45 arresti), nel secondo (2014-2016) altri 23 arresti – sempre per droga – tra Cagliari, Milano e Tilburg in Olanda. Partendo sempre dal Sulcis, poi, con l’operazione “Maddalena” (2018-2020) – condotta dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri – i carabinieri di Carbonia e del Nucleo investigativo avevano poi intercettato un ingente traffico internazionale di marijuana e cocaina tra Nuoro, Oristano, Sassari, Livorno, Grosseto, Roma, Caserta, Napoli e la Corsica, ma messo aperto anche un canale di indagine su un traffico d’armi ed esplosivi, rapine e riciclaggio di capitali illeciti. Lavorando su varie piste investigative, infine, gli uomini assegnati all’Antimafia avevano scoperto, negli ultimi tempi, quella che hanno ipotizzato essere una guerra, a suon di rapine e omicidi, tra due importanti gruppi criminali con affari tra l’Ogliastra e il Sulcis: un’inchiesta ancora aperta – anche questa assegnata al pm Danilo Tronci – che punta a far luce su una sfilza di violente aggressioni a trafficanti di droga che sarebbero stati pestati a sangue, se non addirittura sequestrati, per portare via loro sia la droga che i soldi (centinaia di miglia di euro in contanti) necessari per l’acquisto.

L’ultima operazione

L’operazione “Termine” si inserisce proprio in questa ragnatela di indagini incrociate, molte delle quali collegate tra loro e ancora in corso. A preoccupare sono soprattutto le armi recuperate ieri all’alba dai 400 militari impegnati del blitz. «Quest’indagine ha riguardato i livelli più alti del narcotraffico isolano», ha spiegato ieri in conferenza stampa il pm Tronci, che ha trascorso la maggior parte della propria carriera nella Dda, «alcuni degli associati, specie quelli in posizione apicale, avevano a disposizione e utilizzavano per le conversazioni anche dei telefoni criptati. Nonostante questa schermatura, l’abilità dei carabinieri ha consentito di raccogliere elementi indispensabili per l’inchiesta». Ora l’impegno della Direzione antimafia prosegue negli altri filoni d’inchiesta, quelli rimasti aperti. Piste che sembrano ancora una volta collegare, con un unico e invisibile filo rosso, l’Ogliastra e la Barbagia al Sulcis: gli assalti ai blindati messi a segno per finanziare il traffico di droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA