Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni 

Era pressoché scomparso nel nulla da anni, dopo aver scontato la lunga condanna per aver partecipato al sequestro di persona del piccolo Augusto De Megni, rapito all’età di 10 anni e rimasto in mano all’Anonima per 110 giorni, dal 3 ottobre 1990 al 22 gennaio 1991. Il nome di Sebastiano Murreddu, 74 anni di Orune, spicca tra i 59 presunti trafficanti di droga arrestati nel corso dell’operazione “Terimine”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, al termine di cinque anni di indagini. Lunedì all’alba è scattato il blitz di 400 carabinieri che ha portato in carcere 50 persone tra sardi e albanesi, più altri 9 ai domiciliari e 12 indagati a piede libero (su 9 di loro prende ancora la richiesta di misura).

Spessore criminale

L’orunese è sospettato di aver favorito la consegna di 5 chili di cocaina, nel marzo 2021, al 41enne Roberto Sibiriu, di Villaperuccio, indicato dai magistrati della Dda come uno dei punti di riferimento nel Sulcis di una delle due presunte bande sgominate a seguito dell’indagine: una si sarebbe occupata di far arrivare la droga dall’Albania (attraverso Toscana e Veneto) e smerciarla in Sardegna, la seconda avrebbe messo a disposizione i camion con doppifondi per far viaggiare chili e chili di stupefacente (complessivamente si sfiora il quintale). Per il gip del Tribunale, Luca Melis, che ha accolto le richieste cautelari del pm Danilo Tronci, titolare dell’inchiesta, Sebastiano Murreddu avrebbe conservato nel tempo un elevato spessore criminale. Sarebbe stato all’inizio il principale fornitore di Sibiriu, ma nell’ottobre 2021 – dopo aver individuato delle microspie in un’azienda agricola di Sant’Anna Arresi – sarebbe rientrato rapidamente a Orune. Ma le contrattazioni per la cessione di altra cocaina, sempre secondo le ricostruzioni dei carabinieri, sarebbero proseguite con il 74enne che, a fine anno, avrebbe avuto a disposizione altri 2 chili di stupefacente, pronto per la consegna in cambio di 84 mila euro.

Richiesta di protezione

Le microspie dei carabinieri del Norm di Carbonia che hanno condotto l’indagine avrebbero dimostrato come il rapporto tra Sibiriu e Mureddu (a quest’ultimo non viene comunque contestata l’appartenenza all’associazione a delinquere) sia rimasto sempre molto saldo. Quando il più giovane si sarebbe sentito in pericolo, a seguito di una minacciosa visita degli emissari del trafficanti albanesi, il 41enne di Villaperuccio avrebbe cercato protezione dal 74enne, confidando nella caratura criminale dell’orunese che, subito dopo, l’avrebbe raggiunto a Masainas. Tutto sarebbe stato legato al fatto che la temibile banda degli stranieri, dopo aver perso un carico di droga intercettato dai carabinieri, sarebbe andata su tutte le furie, convinta che ci fosse stata una “soffiata” da parte dei sardi. Da qui la decisione di sequestrare Sibiriu - anche con l’ausilio di 2 complici africani non ancora identificati - ritenuto un punto di riferimento nel Sulcis. Il giovane sarebbe riuscito a scappare da un agguato a Porto Pino, dove invece era stato pestato a sangue e prelevato un giovane che era con lui, rinchiuso nel bagagliaio di un’auto e rimasto in balia dei sequestratori per diverse ore. A ricostruire l’intera inchiesta, lavorando in segreto per cinque anni, sono stati i militari del Norm di Carbonia, già protagonisti di alcune delle più importanti inchieste isolane sul narcotraffico: dalle operazioni “Maddalena” e “Calesse”, all’indagine “Ichnos”, passando per i fascicoli “Triplete” e “Last Walts”. Complessivamente decine di arresti, armi recuperate e quintali di droga sequestrata.

