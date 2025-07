Narcao, è scoccata l’ora del diavolo 

È uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili dell'estate musicale sarda, una tappa fissa per appassionati e cultori: il festival Narcao Blues si prepara a spegnere le candeline della sua trentacinquesima edizione, in programma da oggi a sabato nel suo storico palcoscenico di piazza Europa, nel cuore pulsante del paese di Narcao, nel Sud Sardegna.

La storia

Nato nel 1989 grazie all'intuizione e alla passione dell'associazione culturale Progetto Evoluzione, che ancora oggi cura l'organizzazione, il festival ha saputo crescere negli anni mantenendo saldo il legame con il territorio che lo ospita, come attesta anche il nome stesso dell'evento. Radicato nel Sulcis, ma da sempre proiettato su scala internazionale, il Narcao Blues ha accolto sui suoi palchi alcuni tra i più grandi interpreti della “musica del diavolo”, da Popa Chubby a John Mayall, da James Cotton a Billy Gibbons, da Peter Green a Jason Ricci. Una lunga e appassionata storia di musica, identità e partecipazione.

Gli ospiti

Anche quest’anno il festival conferma il suo respiro internazionale, con un cartellone ricco di qualità: dagli Stati Uniti arriveranno Jimmie Vaughan, Walter Trout, Eric Steckel, la Honey Island Swamp Band e Jon Cleary; dalla Serbia, ma di base negli States, la carismatica Ana Popovic; mentre dall'Europa nordorientale giungeranno i Blues Fields, ensemble composto da musicisti provenienti da Lituania e Polonia. A rappresentare la Sardegna sarà invece il duo Don Leone, formato da Matteo Leone e Donato Cherchi, a Narcao in versione allargata. In programma due concerti per ciascuna serata, con inizio alle 21.30, e l'immancabile spazio del dopofestival, quest'anno ancora in piazza Europa. Una formula ben rodata, che coniuga da sempre coerenza artistica e altissimo livello esecutivo.

Su il sipario

La trentacinquesima edizione di Narcao Blues verrà inaugurata oggi alle 21.30 dai Blues Fields, formazione nata l'anno scorso che riunisce artisti di grande esperienza provenienti da Lituania e Polonia. Alla guida del progetto ci sono Aleksandr Belkin (voce, chitarra e armonica) e Bogdan Topolski (chitarra), un affiatato sodalizio artistico con una lunga carriera internazionale alle spalle; a completare i ranghi del gruppo, che fonde la tradizione del blues con energia elettrica e passione pura, saranno sul palco di piazza Europa, a partire dalle 21.30, Olegas Sochinas (chitarra), Sergejus Sopelevas-Vysocki (basso) e Vitalijus Katyšovas (batteria). Un debutto del festival che promette scintille. Alle 23 sarà il momento di Ana Popovic, pronta ad abbracciare e travolgere il pubblico con la sua carica scenica e la sua chitarra potente. Nata a Belgrado e oggi cittadina del mondo, ha saputo fondere funk elettrico, slide guitar, jazz e soul groove in un linguaggio personale e coinvolgente. Artista dalla tecnica sopraffina e dal magnetismo trascinante, è stata l'unica chitarrista donna a partecipare all'Experience Hendrix Tour, ed è oggi una delle figure più influenti del blues internazionale. Ad afficancarlasaranno Claudio Giovagnoli e Davide Ghidoni ai fiati Michele Papadia all'hammond e alle tastiere, Buthel Burns al basso e Jeremy Thomas alla batteria.

I biglietti

I biglietti per ciascuna serata, a 18,45 euro (più 1,20 di diritti di prevendita), l'abbonamento per l'intero festival, a 43,40 euro (più 2,82 di diritti) si possono acquistare su clappit.com e su narcaoblues.com/tickets. Per informazioni, infoblues@narcaoblues.it e 0781875071 (red.spett.).

