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08 luglio 2026 alle 01:37

Narcao Blues, anteprima a Capoterra 

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La trentaseiesima edizione di Narcao Blues muove i primi passi da Capoterra: venerdì il Parco Urbano ospiterà l'anteprima del festival, una serata che anticipa il ricco programma in calendario dal 22 al 25 luglio a Narcao, e che accosta alcune personalità autorevoli del blues internazionale a una delle realtà più rappresentative della scena sarda.
Ad aprire la serata, alle 21.30, il Bad Blues Quartet, formazione di primo piano nel panorama isolano: Eleonora Usala alla voce, Federico Valenti alla chitarra, Edoardo Meledina al basso e Frank Stara alla batteria. Attiva dal 2015, la band cagliaritana si caratterizza per un sound personale, caldo ed energico, che unisce blues, rock, funk e richiami alla tradizione americana. Dopo due album in studio e uno registrato dal vivo, nel 2024 il Bad Blues Quartet ha pubblicato “White Gloves”, prodotto dal chitarrista americano Mike Zito.
Alle 22.30 riflettori puntati sul Devon Allman’s Blues Summit, una delle formazioni più attese. Figlio del leggendario Gregg Allman, Devon è chitarrista, cantante e autore, e ha saputo costruire negli anni una propria identità artistica, mantenendo vivo quel patrimonio musicale e proiettandolo verso una sensibilità contemporanea.

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