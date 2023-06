Narcao Blues ’23: da Wonderland a Colier, che suoni! 

Un appuntamento immancabile dell’estate in musica da 33 anni e ora Narcao Blues dal 19 luglio ritorna in piazza Europa con un cartellone di primo livello: l’inglese Ben Poole, i francesi Lehmanns Brothers, gli statunitensi Vanessa Collier, GA-20, Sugaray Rayford, Joanna Connor, Nikki Hill e Carolyn Wonderland.

L’organizzazione

«Un cartellone che conferma la vocazione internazionale del festival», spiega Francesco Musa di Progetto Evoluzione. «Ancora una volta tutte le sfaccettature del blues troveranno la loro espressione, grazie alla direzione artistica di Gianni Melis, con un calendario che spazia dal classico blues, al soul e al funk. Siamo felici di essere riusciti a recuperare il concerto di Wonderland che saltò nel 2022».

Mercoledì 19 luglio

Ma vediamo il calendario. Si parte (alle 21.30) con il chitarrista e cantante inglese Ben Poole, giovane stella del blues internazionale. Alle 23 riflettori puntati sulla sassofonista e cantante statunitense Vanessa Collier. Artista poliedrica capace di dare vita a trascinanti performance dal vivo in cui intreccia funk, rock e blues, con la sua voce soul e l’energia del suo sassofono.

Giovedì 20 luglio

Ad accogliere degnamente il pubblico ci penseranno i GA-20 di Boston, un trio capace di scavare fino alle radici del blues, trovando una personalissima sintesi che abbraccia country e rock’n’roll. Nella seconda parte della serata piazza Europa si illuminerà per quella che viene considerata una delle voci soul blues più importanti del panorama statunitense: Sugaray Rayford che presenterà il suo ultimo disco “In Too Deep”.

Venerdì 21 luglio

Il blues a stelle e strisce sarà ancora protagonista: a calcare per prima il palco, alle 21.30, la chitarrista e cantante Joanna Connor, portabandiera del blues di Chicago. Alle 23 microfoni aperti per Nikki Hill, cantante che sperimenta svariati linguaggi, come r&b, soul, pop, spingendosi fino all’hip-hop. Ad affiancarla Matt Hill e Laura Chavez alle chitarre, Nick Gaitan al basso e Marty Dodson alla batteria.

Sabato 22 luglio

L'ultima giornata del festival si aprirà con il blues esplosivo dei Lehmanns Brothers: il tastierista e cantante Julien Anglade, il chitarrista Alvin Amaizo e il bassista Clement Jourdan, Dorris Biayenda alla batteria, Jordan Soivin al trombone e Jonas Muel al sax tenore. Alle 23 Carolyn Wonderland, stella nel firmamento del blues internazionale, cantante, cantautrice e polistrumentista originaria di Houston. Ogni sera ancora musica dal vivo nello spazio dopofestival a Santa Croce. (red. spet.)

