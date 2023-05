Narbolia riparte da lavoro e giovani 

Una sola lista in campo “Si_Amo Narbolia” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. A guidarla Gian Giuseppe Vargiu, sindaco uscente che tenta la riconferma dopo il primo mandato iniziato il 2018 e appena terminato. La sua squadra presenta alcune conferme e nuovi aspiranti consiglieri. Nessun rivale come 5 anni fa ma un avversario insidioso: il superamento del quorum del 40% degli aventi diritto al voto e il 50% + 1 dei voti validi. Diversi i nodi da affrontare per il futuro esecutivo: spopolamento, lavoro, prospettive per i giovani. Ma l’ambizione di Vargiu è «restituire al cittadino il ruolo centrale nella vita de l Comune, con un maggiore coinvolgimento e garantire i servizi essenziali per la qualità della vita dei Narboliesi», precisa Vargiu.

L’agenda

Il programma si articola in 7 punti: lavori pubblici, sociale, cultura e sport sono i più rilevanti. Diverse sono le opere da completare tra cui la riqualificazione, ampliamento e messa in sicurezza della scuola primaria, i lavori di realizzazione dell’ecocentro comunale. Altre risorse consistenti (quasi 800mila euro della programmazione territoriale) sono da impegnare per il restauro del Montegranatico, la valorizzazione dell’area Sic Is Arenas, dove sorge il polmone verde della pineta; quindi la realizzazione dell’area sportiva polifunzionale. Progetto ambizioso la realizzazione della Comunità integrata e centro diurno per gli anziani per cui occorrono almeno 650mila euro. Ulteriori interventi sono previsti per l’illuminazione pubblica e la riqualificazione delle aree verdi.

Puc e Pul

In ambito urbanistico l’obiettivo primario è il completamento e approvazione del Puc e del Piano di utilizzo del litorale in particolare riguardo all’area Sic Is Arenas essenziale per il rilancio turistico marino, l’obiettivo è « dotare la pineta di percorsi e attrezzature per renderla fruibile».