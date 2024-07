Nappi vola sui 200: titolo e record italiano U18 

Diego Nappi domina i 200 metri ai “tricolori” Allievi di Molfetta, migliora dopo nove anni il record italiano Under 18, che apparteneva a Filippo Tortu con 20”92, e ritocca dopo ben 27 anni quello sardo assoluto di Nicola Asuni (20”99). Una giornata straordinaria, magica, quella di ieri per il velocista dell’Atletica Porto Torres che, dopo la batteria vinta senza sforzi in 21”72, si regala una passerella verso una nuova dimensione, quella sotto il “muro” dei 21”. Un tempo storico per un ragazzo di soli 16 anni: 20”79 (vento +1,0). Diego, sesto sardo di sempre a correre i 200 in meno di 21”, quest’anno è 6° in Europa tra gli Under 18 e 4° tra gli Under20 e vanta la quinta migliore prestazione stagionale della categoria Under 18 al mondo.

La soddisfazione

L’allenatore Marco Trapasso, salta di gioia ma tiene anche i piedi per terra: «Siamo ancora giovani, la strada è molto lunga, però ci godiamo il momento. Dopo le Indoor di Ancona, un piccolo infortunio ci ha bloccati per un paio di mesi quindi la recente gara di Rieti è stata l’ultima occasione per testare le condizioni in vista di questi campionati: è andata bene ed è valsa il pass per gli Europei in Slovacchia. Diego è nato veloce, lavora sodo tra alti e bassi, ed io ho soltanto la responsabilità di ottimizzare la sua velocità. Vorrei che un domani si ricordasse di un allenatore in grado di gestire il suo talento. Per noi è un onore aver battuto il record di Tortu, gli allenamenti dicevano questo, ma finché non lo si fa non lo si può sapere con certezza».

Assalto al podio

Adesso tocca a Laura Frattaroli. L’Allieva di Massimo Fanni alla Tespiense ha corso in 55”31 le batterie dei 400, miglior tempo assoluto e oggi alle 11.35 sarà la finale da favorita. Nel pomeriggio di ieri due sesti posti per l’Isola. Nella stessa finale dei 200, Stefano Mureddu (Tespiense) ha corso in 22”19, record personale; Francesco Alpigiano (Cus Cagliari), pur migliorandosi (53”84), è rimasto fuori dal podio dei 400hs.

