Nappi va veloce, Pintus già a segno 

Con quella di Iglesias ridotta al rango di riunione minore (da citare il 4,50 di Luca Barbini nell’asta), l’attività indoor dell’atletica sarda mostra il meglio nei più attrezzati impianti della Penisola. Ad Ancona, in particolare, tra sabato e domenica scorsi hanno brillato i due giovani talenti della velocità. Diego Nappi (Atl. Porto Torres) ha ritoccato prima il proprio record sardo Under 18 sui 200 (abbassandolo a 21”62) poi quello sui 60 (6”83). Per l’allievo di Marco Trapasso, terzo posto sul giro di pista. Molto bene anche Elisa Marcello (Junior dell’Atletica Valeria), seconda sui 200 col personale di 24”40 e capace di correre i 400 in 56”08, e Oliver Comoli (Atl. Olbia), nuovo personale con 48”49 sui 400.

Nel lungo, confortante prestazione a Fossano per l’ex campione italiano Elias Sagheddu (Delogu) con 7,42 ottenuto nel corso dei campionati piemontesi al coperto.

Nei lanci, Elisa Pintus, ceduta dal Cus Cagliari all’Atletica Bracco, ha debuttato a Formia con un successo nel disco (43,33 metri) e un secondo posto nel peso (13,41). Per Sofia Onida (Allieva dell’Atl.Porto Torres) 10,23 nel peso e 27,55 nel disco. A Carrara, Pamela Mannias (Cus Cagliari) ha scagliato il peso a 13,33 metri.

Nel “pistino” iglesiente di Ceramica, sono stati assegnati i titoli sardi Under 18. Li hanno meritati gli Allievi Alessandro Casu (60, Am. Terralba), Simone Murgia (lungo, Olympia), Michele Puddu (triplo, Libertas), Luigi Scioni (alto, Atl. Dolianova). Tra le Allieve, Laura Urru (60 e alto, Mineraria Carbonia), Livia Zingali (60hs, Nuova Atl. Sestu), Sofia Giuliani (lungo, Tespiense), Elena Spini (triplo, Amsicora).

