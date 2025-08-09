VaiOnline
Atletica.
10 agosto 2025 alle 00:34

Nappi sul trono dei 200 

Agli Europei Under 20 bissa il titolo vinto tra gli Under 18 

«Penso che sia il miglior ultimo giorno da minorenne che si possa immaginare, festeggerò il compleanno con gli azzurri, i miei genitori e il mio allenatore». E da campione d’Europa, perché Diego Nappi ha bissato ieri a Tampere il titolo Under 18 nei 200 metri, confermandosi nella categoria superiore, la Under 20. Spavaldo in semifinale con il personale in 20”76, essenziale in finale, quando ha resistito al ritorno del portoghese Pedro Alfonso, che si era qualificato con il miglior crono in 20”74. Il poliziotto di Porto Torres ha tenuto duro di fronte a un vento contrario da 2,9 m/s e si è preso l’oro di forza in un 20”77 bugiardo. Potrà presto migliorarsi.

Le parole

«In pista il vento in faccia era assurdo per il lanciato, ma quella partenza mi ha fatto vincere, temevo di cadere però sono riuscito a reggerla», ha detto al sito Fidal l’allievo di Marco Trapasso che l’ha cresciuto all’Atletica Leggera Porto Torres. «Mi viene da piangere se penso al tifo dei compagni di squadra, mi tolgono tanto peso dalla testa, e una dedica in questa gara è anche per Elisa Valensin», ha proseguito con riferimento all’azzurrina delle Fiamme Oro fuori in semifinale sui 200. Poi ha rivelato. «L’ispirazione arriva dai velocisti azzurri, in generale da tutta la squadra assoluta, che ci danno una grande motivazione. Spero un giorno di poterci essere in quella staffetta e devo qualcosa anche a Filippo Tortu che mi aiutato, è bastata una chiamata: per lui un piccolo gesto, per me enorme».

Le staffette

Altalena di emozioni per le staffette femminili, diverse se le si guarda dalla prospettiva sarda. Nella 4x400 ha trovato posto come seconda frazionista la diciassettenne cagliaritana Laura Frattaroli che ha fatto un’ottima prova (53”6) assieme a Francesca Meletto, Alice Caglio e Giulia Macchi: semifinale vinta e finale conquistata col miglior tempo (3’35”24). Oggi alle 19.05 la finale che invece non disputerà la 4x100, inizialmente eliminata per un solo centesimo pur facendo il miglior tempo dell’anno (44”97). Alla delusione di Elisa Marcello (esclusa dal quartetto) era seguita quella di Doualla, Castellani, Calzolari e Pagliarini, poi ripescate per la squalifica della Germania. Oggi la finale alle 16.50 italiane.

