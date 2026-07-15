Nappi si prende il pass mondiale: 20”98 sui 200m 

Eccolo il vero Diego Nappi. Ieri a Rieti, nel test al “Guidobaldi” per l'ultima verifica dell'impianto pronto ad ospitare i campionati europei Under 18, il velocista di Porto Torres, dopo un solo mese di allenamento, "rompe" di nuovo la barriera dei 21" con un probante 20”98, ben al di sotto del 21”25 richiesto per i mondiali Under 20 in programma ad agosto a Eugene.

Adesso aspettiamo Laura Frattaroli (Fiamme Oro): la velocista cagliaritana ex Tespiense oggi scende in pista a Celle Ligure nei 400 metri. La sua presenza ai mondiali era data per scontata se non fosse stato per la debacle nella finale dei tricolori di Caorle.

Europei Under 18

Come già detto, prendono il via oggi a Rieti i campionati continentali Under 18 che, fino a domenica, vedranno in gara atleti e atlete nati negli anni 2009 e 2010 di ben 47 nazioni. La nazionale italiana, forte di 75 elementi (40 Allievi e 35 Allieve) può contare anche sui due isolani Andrea Cammilleri (Sulcis Atl. Carbonia), nei 110 ostacoli, e Enrico Alessio Deplano (Amsicora), nel salto triplo, entrambi in pista sabato nel corso della terza giornata.

Cammilleri, allenato da Antonello Murgia, campione italiano Under 18 e capolista stagionale nazionale degli “ostacoli alti” con 13”79, ottenuto a Piacenza il 6 giugno scorso e replicato a Grosseto, ai tricolori, il 28 giugno, già da cadetto si è messo in evidenza vincendo gli Studenteschi e migliorando il primato italiano indoor nei 60 ostacoli. Poi a settembre dell'anno scorso un infortunio al ginocchio, con tanto di intervento chirurgico, lo ha tenuto fermo fino alla ripresa in aprile e l'exploit nell'attuale stagione outdoor al passaggio alla categoria Allievi.

Deplano, allenato da Paolo Caredda con la supervisione di Roberto Dessì, è salito alla ribalta quest'anno con la grande gara ai tricolori Allievi, col titolo conquistato all'ultimo salto e il personale portato a 14,99. In precedenza si è aggiudicato il primo posto nel salto in lungo ai Nuovi Giochi della Gioventù ma già da cadetto era stato terzo al Pratizzoli, al Criterium indoor e al Trofeo Ai confini delle Marche indoor.

Mezzofondo

Martedì sera a Trento, nella seconda giornata del Gran Premio del mezzofondo, nei 5000 metri 14'54"25 per Gabriele Motzo (Isolarun), 15'41"51 per Marco Ratto (id), 17'58"15 per Riccardo Usai (Atl. Uta) e 18'05"00 per lo Junior Matteo Spina (id). Negli 800 metri 2'06"79 per l'Under 23 Francesco Mantiglia e, tra le Allieve, 2'30"81 per Martina Laudicini (Atl. Uta) e 2'45"92 per Benedetta Mantiglia (id.).



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