Nappi, Marcello e Frattaroli agli Europei U20 

La Sardegna innerva le staffette azzurre agli Europei Under 20. Tra i 91 convocati comunicati dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi per l’appuntamento di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto, ci sono tre atleti sardi., tutti velocisti. Diego Nappi (Fiamme Oro/ Atl. Legg. Porto Torres) correrà i 200 metri, cercando di confermare lo splendido oro vinto tra gli Under 18 lo scorso anno a Banska Bistrica, ma sarà anche a disposizione della 4x100. Nella staffetta veloce femminile, spera di trovare posto anche Elisa Marcello, del Cus Cagliari. La sprinter asseminese allenata da Andrea Sole dovrà battere una concorrenza più che qualificata con ben 8 atlete convocate per il ruolo.

Tra le cinque utilizzabili nella 4x400 c’è invece la giovanissima Laura Frattaroli, diciassettenne della Tespiense Quartu che si è affermata in modo prepotente al recente European Youth Olimpic Festival di Scopje, in Macedonia del Nord. L’allieva di Massimo Fanni ha conquistato l’argento individuale nei 400 metri (con record sardo assoluto) e due medaglie d’oro nella 4x400 mista (con primato italiano Under 20) e la staffetta svedese femminile (100-200-300- 400) con il primato europeo Under 18.

