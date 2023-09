Nappi e Marcello subito protagonisti 

Vento e caldo a Quartucciu per la prima giornata dei campionati sardi giovanili. Ne hanno risentito forse le prestazioni (il vento era contrario sul rettilineo d’arrivo), ma non certo i protagonisti più attesi che hanno rispettato i pronostici.

Le gare Allievi

Nella velocità , titoli per Diego Nappi sui 100 e Francesco Alpigiano sui 110hs. Ma se il talento dell’Atl. Porto Torres ha dovuto superare una concorrenza abbastanza nutrita, l’ostacolista dell’Atletica Sport è Vita ha corso tristemente solo (in 15”44, vento -0,3 m/s). Con quello stesso muro d’aria in faccia, Nappi ha portato a casa un 11”24 più che dignitoso. Nei 400, ha vinto Nicolò Caddeu (Mariano Scano) in 52”44, nei 1500 Matteo Mura (Guerrieri del pavone), nei 2000 siepi Daniele Schirru (E. Sanna). A parte i 100 mai più di tre gli iscritti.

Le gare Allieve

Elisa Marcello (Atl. Valeria), che oggi correrà i 200, ha vinto facilmente i 400 in 59”16. Sui 100 si è imposta nettamente Veronica Frigau (Delogu) in 13”51 (-2,9), sui 1500 Marta Paderi (Atl. Selargius) in 5’03”25.

Run del Centenario

Stamattina, mentre a Quartucciu si chiudono i campionati Allievi e Cadetti, si corre anche su strada al Poetto. Dopo la tragedia di Caselle, la “Run del centenario” dell’Aeronautica Militare si svolgerà, sì, ma in tono più dimesso. Prima della partenza (9.30) si osserverà un minuto di raccoglimento. ( c.a.m. )

