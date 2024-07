Nappi e Frattaroli, assalto all’Europa 

Freschi del clamoroso successo ai campionati italiani Allievi di Molfetta, Diego Nappi (Atl. Porto Torres) e Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) spostano in alto il mirino delle loro ambizioni. I due giovani isolani sono stati convocati per i Campionati Europei Under 18 che inizieranno tra una settimana a Banská Bystrica, in Slovacchia. Il vice direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili Tonino Andreozzi ha formato una squadra di 69 Allievi che vestiranno la maglia azzurra in Slovacchia (36 Allievi e 33 Allieve). Per i due talenti isolani le prospettive sono interessanti. Allenato da Marco Trapasso, Nappi che si presenta ai blocchi di partenza da campione italiano e nuovo detentore del record nazionale U18. Il suo 20”79 lo colloca al secondo posto nel ranking europeo annuale U18 (e tra gli iscritti). Frattaroli, allenata da Massimo Fanni, neo campionessa italiana dei 400 metri, ha ritoccato il primato regionale di categoria dopo ben 46 anni (54”23) ed è ottava nel ranking europeo. Al primo anno nella categoria, ha il quinto tempo d’iscrizione ma tra le sue coetanee è seconda.

L’orario delle gare

Il ritrovo degli azzurrini in partenza per la Slovacchia è fissato a Roma martedì mattina. Poi, a Banská Bystrica la prima a scendere in posta sarà proprio Frattaroli, giovedì 18 alle 12.40 per le batterie dei 400 metri. Le eventuali semifinali sono in programma venerdì 19 alle 11.05 e la finale sabato 20 alle 19.27. Per Nappi, primo appuntamento con le batterie venerdì 19 alle 12.25, le eventuali semifinali si disputeranno sabato 20 alle 18.42 e la finale alle 20.45 dello stesso giorno. La manifestazione prevede anche una staffetta svedese (100 - 200 - 300 - 400 m) in cui i due sardi potrebbero essere schierati.

