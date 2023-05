Nappi: «arzachena, obiettivo Serie C» 

Arzachena. L’Arzachena riparte da Marco Nappi per riprovare a conquistare la Serie C che manca dalla stagione 2018/2019. Nelle ultime due annate la squadra smeraldina ha raggiunto i playoff grazie alla quarta posizione nella sessione regolare. Nel campionato appena concluso è stata eliminata nelle semifinali playoff dalla Casertana soltanto dopo i supplementari. Un pareggio che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca, perché i campani hanno raggiunto la finalissima solo in virtù del punto in più guadagnato in campionato.

Alti e bassi

Sartor e compagni hanno pagato una prima parte di stagione altalenante soprattutto a causa dei tanti infortuni, ma il gioco non è mai mancato. Nel girone di ritorno è arrivato il cambio di marcia e il passo da primato. Con la squadra al completo, come dichiarato dal direttore generale Antonello Zucchi, si sarebbe potuto puntare veramente al salto diretto. «Ci metteremo subito al lavoro insieme al direttore Zucchi per provare a vincere il campionato nella prossima stagione», indica la strada Nappi, «l’estate scorsa abbiamo praticamente confermato la rosa dell’anno prima ottenendo lo stesso risultato. Anzi facendo anche meglio, considerato che siamo stati eliminati con un pareggio mentre con la Torres avevamo perso. Le altre formazioni che due anni fa avevano lottato per i playoff nel torneo appena concluso hanno combattuto per la permanenza nella categoria».

Grande gruppo

L’allenatore è certo di sapere cosa manca per migliorare: «So bene di cosa ci sia bisogno. Non serve tantissimo. Questo gruppo è eccezionale, ha dimostrato di avere un grande cuore. Non molla mai, anche nei momenti difficili ha saputo reagire da grande squadra. Nel finale siamo rientrati di prepotenza nella zona playoff giocando un gran calcio. Devo dire che siamo sempre stati all’altezza». E l’ex giocatore della Fiorentina ha sicuramente i suoi meriti. Un vero trascinatore, un leader. «Qualcosa penso di aver trasmesso ai miei ragazzi», continua, «quando giocavo lottavo col cuore e tutte le mie forze su ogni pallone. Non mi arrendevo mai. Questo mi ha permesso di stare ad alti livelli in Serie A per ben dieci anni».