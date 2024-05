Napolitano sì, Nadal no 

ROMA. A Roma tutti erano preparati a vedere Rafa Nadal un'ultima volta. Tranne lui. Nessuno poteva sapere se sarebbe accaduto con Hurkacz, com'è stato, o andando avanti nel torneo. Ma chiunque, dai tifosi agli organizzatori e agli altri tennisti, erano convinti che questa sarebbe stata l'ultima apparizione di Rafa nella Capitale. In quel Centrale che lo ha visto gioire dieci volte e proprio per questo, forse, merita una fine diversa. Si spiegano così le parole a caldo dello spagnolo dopo la sconfitta in due set (6-1, 6-3) contro il polacco e che lasciano aperto uno spiraglio. «Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma al 100%, magari al 98%…», ha spiegato. «L'ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente». E il colpo di scena è servito, soprattutto dopo che lo scorso 15 aprile, da Barcellona, aveva detto: «Penso questo sia il mio ultimo anno». Parole che aveva già pronunciato il 18 maggio 2023 indicendo una conferenza stampa nella sua academy in Spagna. Per questo motivo l'organizzazione degli Internazionali aveva preparato, nel momento in cui sarebbe stato eliminato, una celebrazione per il tennista maiorchino. Un tributo per la sua carriera che però non è mai andato in scena perché al match point realizzato da Hurkacz, Nadal è scappato negli spogliatoi. Troppo arrabbiato per la sconfitta da poter festeggiare.

Gli azzurri e i big

Intanto con il ko di Nadal, gli Internazionali perdono un altro personaggio e gli azzurri in gara diventano sempre meno: ieri altri due. Fuori anche Arnaldi, fermato da Jarry (6-2, 7-6) nonostante i sette set point avuti nel secondo. Il tennista cileno, ora al terzo turno, se la vedrà con Stefano Napolitano, capace di infiammare il “Pietrangeli” vincendo in rimonta sul cinese Shang con il punteggio di 6-7(3) 6-1 6-0. Fuori anche Luca Nardi, doppio 6-4 dal danese Rune. Non deludono al loro esordio né Medvedev, campione in carica al maschile, né Iga Swiatek, n.1 del circuito Wta e fresca vincitrice del mille di Madrid. Il russo ha superato in due set l'inglese Draper, regalandosi la sfida con Medjedovic: i problemi che lo hanno fermato a Madrid sembrano superati. Ok anche Tsitsipas, Auger-Aliassime, Norrie e Rublev.

