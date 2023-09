Napolitano gravissimo  Il Papa: abbia conforto 

«Vi esorto a un pensiero per il presidente Napolitano, che è in gravi condizioni di salute. Che lui abbia conforto, questo servitore della patria»: al termine dell’udienza generale Papa Francesco ha dedicato un pensiero al presidente della Repubblica emerito, le cui condizioni si fanno di ora in ora più gravi. Martedì le agenzie di stampa riferivano che nella clinica romana di Monteverde Vecchio i medici avrebbero scollegato il paziente 98enne dalle macchine che lo aiutavano anche nella respirazione, ma il suo cuore continuava a battere ancora con regolarità. Napolitano era stato operato all’addome allo Spallanzani il 21 maggio del 2022: un secondo intervento dopo quello all’aorta deciso dopo che il 24 aprile del 2018, nove giorni dopo aver parlato con Sergio Mattarella durante le consultazioni avviate dopo le elezioni, era stato ricoverato al San Camillo per un improvviso malore.

Ieri intanto il presidente del Senato Ignazio La Russa ha condannato gli attacchi online al vecchio capo dello Stato: «Trovo inconcepibile l’odio che si sta riversando in queste ore sui social nei confronti del presidente Napolitano a cui mi sento vicino in questo momento di sofferenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA