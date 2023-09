Napolitano, esequie laiche e di Stato  Dal Cremlino l’omaggio più caloroso 

“Re Giorgio”. “Giorgio Primo”. “Il presidente dei primati”. “L’uomo che ha infranto i tabù”. Le formule usate per ricordare Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica che si è spento venerdì a 98 anni in una clinica romana dove era ricoverato da quattro mesi, sono tanti e diversi. Ma alla fine il giudizio complessivo è unanime: con lui scompare uno dei grandi protagonisti della storia repubblicana. E per lui, come spetta di diritto a un ex capo di Stato, sono previsti i funerali di Stato che si terranno martedì mattina alle 11,30 in diretta su Rai1, per sua espressa volontà in forma laica. La cerimonia verrà organizzata per la prima volta nell’Aula della Camera - il ramo del Parlamento di cui fu presidente nell’undicesima legislatura, quando succedette a Oscar Luigi Scalfaro eletto al Quirinale nel 1992 – e potrà essere seguita sui maxi schermi che verranno allestiti fuori dal Palazzo.

Il rito

Un’altra prima volta per Napolitano, già primo esponente del Pci a ottenere il visto per gli Usa e a diventare ministro dell’Interno, primo comunista salito al Colle e primo presidente della Repubblica rieletto per un secondo mandato. I precedenti di esequie di Stato laiche non mancano, ma furono organizzate a piazza Montecitorio, non nell’emiciclo. Si fecero per altri due esponenti di spicco del Pci ed ex presidenti della Camera, Pietro Ingrao e Nilde Iotti. Per Napolitano la camera ardente sarà allestita invece a Palazzo Madama, in Sala Nassiriya: si aprirà alle 10 di oggi alla presenza del presidente Sergio Mattarella per chiudersi alle 19, e durerà fino a lunedì alle 16.

Le condoglianze

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, come prevede la legge per le alte cariche, ha disposto le esequie di Stato e proclamato il lutto nazionale. Fino al giorno dei funerali le bandiere saranno a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici del territorio nazionale e sulle sedi diplomatiche all’estero. Molte le espressioni di cordoglio. Anche il Papa ha ricordato Napolitano («Sempre animato dalla ricerca del bene comune»), mentre già a poche ore dalla morte erano giunte le condoglianze dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e dai presidenti di Francia e Germania Emmanuel Macron e Frank-Walter Steinmeier. Se la Cina tace e dagli Usa si registra il tiepido ricordo di «uno statista che ha dedicato la sua vita alla democrazia, ai diritti umani e all'unità europea» affidato a X dal segretario di Stato Antony Blinken, è caloroso l’omaggio di Vladimir Putin a «uno statista eccezionale e un vero patriota italiano», che in giovinezza «lottò coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza e poi ha servito fedelmente per molti anni il suo Paese». E infine: «Ho avuto la fortuna di comunicare con quest’uomo meraviglioso in diverse occasioni e ne conserverò per sempre il caro ricordo».

Dall’Isola

Dalla Sardegna il presidente del Consiglio regionale Michele Pais su Facebook esprime cordoglio e dedica «una preghiera» al presidente, mentre il deputato Pd Silvio Lai rende omaggio su X a «un sincero riformista» che «prese per mano lo Stato in un momento di grave crisi», e sullo stesso social il presidente di Confindustria Radio Tv Franco Siddi ricorda il ruolo della libertà di informazione «nella sua pedagogia civile e istituzionale». Il segretario nazionale dell’Upc Antonio Satta affida a una nota il suo ricordo di «un grande uomo che ha amato in fondo le istituzioni. Un uomo venuto dal Partito Comunista e che ha saputo rinnovarlo dall’interno».

