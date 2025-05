Napoli, vittoria di cuore 

Lecce 0

Napoli 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert (17' st Veiga), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret (20' st Berisha), Kaba (1' st Morente); Pierotti (39' st N'Dri), Krstovic, Karlsson (1' st Helgason). In panchina Fruchtl, Samooja, Tiago Gabriel, Sala, Ramadani, Rafia, Banda, Sansone. All. Giampaolo.

Napoli (4-4-2) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (43' st Ngonge), Anguissa, Lobotka (8' st Gilmour), McTominay; Lukaku (43' st Simeone), Raspadori (34' st Billing). In panchina Contini, Scuffet, Mazzocchi, Marin, Hasa, Okafor. All. Conte.

Arbitro : Massa di Imperia.

Rete: nel pt 24' Raspadori.

Note : angoli 5-2 per il Lecce. Recupero: 8' e 6'. Ammoniti: Krstovic, Morente.

Basta un gol di Raspadori per proseguire la corsa verso lo scudetto. Una punizione gioiello dell'attaccante, a metà della prima frazione, serve per sbancare il Via del Mare. Gli uomini di Conte erano scesi nel Salento per consolidare il primato, con il Lecce che nella ripresa ha cercato, disordinatamente, di riagguantare la sfida, costringendo gli azzurri a soffrire. Una gara nel segno e nel ricordo di Graziano Fiorita, commemorato dalle due squadre. Al 2' già un brivido: azione sulla destra, Politano rientra e calcia col mancino: Lukaku lesto a intervenire e spiazzare Falcone ma il Var rileva il fuorigioco. il Napoli al 24' passa. Punizione dal limite, esecuzione perfetta di Raspadori e destro vincente. Il Lecce prova a rialzare la testa ma il Napoli tampona, fino alla fine, gli attacchi giallorossi e vola in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA