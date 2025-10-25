Napoli, una prova di forza 

Napoli 3

Inter 1

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno (44' st Beukema), Spinazzola (44' st Gutierrez); Gilmour; Politano (36' st Elmas), Anguissa, De Bruyne (36' pt Olivera), McTominay, Neres (36' st Lang). In panchina Contini, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Vergara, Ambrosino, Lucca. All. Conte.

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (28' st Luis Henrique), Barella (28' st Frattesi), Calhanoglu (28' st Sucic), Mkhitaryan (32' pt Zielinski), Dimarco; Bonny (17' st P.Esposito), L.Martinez. In panchina J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Diouf. All. Chivu.

Arbitro : Mariani di Roma.

Reti : nel pt 33' De Bruyne (rigore); nel st 8' McTominay, 14' L. Martinez (rigore), 21' Anguissa.

Napoli. Il Napoli si rialza dalla polvere, ritrova se stesso come per incanto, batte l'Inter e si riprende il primo posto in classifica. Il successo, però, comporta un prezzo molto alto da pagare perché alla lunga serie di infortunati (Hojlund, Lobotka, Rrahmani, Meret e Lukaku) fermi ai box si unisce anche De Bruyne, anche lui bloccato probabilmente a lungo da un infortunio muscolare. Il Napoli è vivo e vitale e, messe da parte tensioni e paure, riprende il cammino dal punto di vista tecnico-atletico e anche per quanto riguarda lo spirito agonistico che aveva smarrito con Torino e PSV.

Il vantaggio del Napoli arriva al 33' su rigore trasformato da De Bruyne che spiazza Sommer, ma l'azione che prelude al gol e ciò che segue alla trasformazione segnano in maniera evidente la partita. Mkhitaryan tocca da dietro Di Lorenzo e l'arbitro fa cenno di proseguire però, appena arrivato a centrocampo sulla ripartenza dell'Inter cambia idea e assegna il rigore. Nello scontro, però, l’armeno ha la peggio ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Zielinski. Ma non è finita qui. De Bruyne calcia il rigore e subito dopo si blocca per un problema nella parte posteriore della coscia. La reazione dell'Inter arriva. Il Napoli, riesce comune a tornare negli spogliatoi conservando il vantaggio.

Nella ripresa la partita sale tono. L'Inter parte bene ma è il Napoli ha trovare il addoppio all'8' con McTominay che riceve un passaggio da lunga distanza di Spinazzola, anticipa Bastoni e spedisce il pallone in rete con un gran diagonale. Il doppio vantaggio però dura solo sei minuti. Al 14' su un traversone da sinistra Lautaro Martinez colpisce di testa e la palla sbatte sul braccio largo di Buongiorno. Il Var richiama Mariani che assegna il calcio di rigore. Lautaro lo trasforma, spiazzando Milinkovic-Savic. Sette minuti dopo, però, Anguissa la chiude sul 3-1.

