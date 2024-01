Napoli, un altro tonfo 

Torino 3

Napoli 0

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (31’ st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6.5, Ricci 6.5, Ilic 6.5 (45’ st Gineitis sv), Lazaro 6.5; Vlasic 7 (45’ st Karamoh sv); Sanabria 7 (47’ st Seck sv), Zapata 6.5 (31’ st Pellegri 6). In panchina: Gemello, Popa, Zima, Vojvoda, Tameze, Linetty. Allenatore Juric 7.

Napoli (4-3-3) : Gollini 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Mario Rui 5.5 (14’ st Zerbin 6); Cajuste 5.5 (31’ st Gaetano 6), Lobotka 5, Zielinski 4.5 (1’ st Mazzocchi 4); Politano 5.5 (22’ st Lindstrom 6), Raspadori 5 (14’ st Simeone 5.5), Kvaratskhelia 5. In panchina: Contini, Idasiak, Demme, D’Avino, Zanoli. Allenatore Mazzarri 5.

Arbitro : Mariani di Aprilia 6.

Rete : 43’ pt Sanabria; 7’ st Vlasic, 21’ st Buongiorno.

Note : espulso Mazzocchi, al 5’ st, per gioco pericoloso. Ammoniti: Zielinski, Juan Jesus. Angoli: 5-2 per il Napoli. Recupero: 1’; 3’.

Torino. Il Napoli è sempre più in crisi, il 3-0 subito a Torino contro i granata, sotto gli occhi di Antonio Conte, spettatore d’eccezione in tribuna, rappresenta per i campioni d’Italia in carica la settima sconfitta in campionato e un pesantissimo -20 dalla capolista Inter. Al “Grande Torino” la squadra di Juric fa lo show e chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Sanabria, poi dilaga nella ripresa con Vlasic e Buongiorno complice l’immediata espulsione di Mazzocchi all’esordio. E a fine gara arriva la contestazione dei tifosi partenopei presenti allo stadio.

La partita

Mazzarri torna a Torino da avversario ma è in tribuna per squalifica, in panchina c’è il vice Nicolò Frustalupi; in campo mancano Osimhen e Anguissa, impegnati nella Coppa d’Africa. Il Napoli fatica a entrare in partita e a creare occasioni. Tra le due squadre regna l’equilibrio, nel finale del primo tempo ecco l’episodio che sblocca la partita: Ilic batte una punizione tagliata, il tocco di Zapata favorisce Sanabria che aggancia e gira alle spalle di Gollini. Il Toro va negli spogliatoi in vantaggio, Mazzarri comincia la ripresa con Mazzocchi al posto di Zielinski. L’esordio dell’ex Salernitana, però, è da incubo: dopo 5 minuti travolge Lazaro e l’arbitro Mariani lo ammonisce, poi riguarda l’azione al monitor e opta per l’espulsione. E per il Napoli piove sul bagnato, perché il Toro trova subito il raddoppio con un bel destro di Vlasic dal limite dell’area. Con un uomo in meno e sotto di due reti, Mazzarri prova a correre ai ripari inserendo Zerbin e Simeone ma Sanabria colpisce il palo. Sul corner seguente ci pensa Buongiorno a portare il Toro su 3-0, scatenando la contestazione dei tifosi partenopei, che costringono l’arbitro a una breve interruzione per lancio di fumogeni in campo.

