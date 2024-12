Napoli, tre punti sudati 

Genoa 1

Napoli 2

Genoa (4-3-3) : Leali, Sabelli (33' st Norton-Cuffy), Bani, Va- squez, Martin, Frendrup, Badelj (25' st Thorsby) , Miretti (38' st Balotelli), Zanoli, Pinamonti, Vitinha (25' st Ekuban). In panchina Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Marcandalli, Ankeye, Melegoni, Masini. All. Vieira.

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Mctominay, Politano (42' st Spinazzola). Lukaku (28' st Simeone), Neres (28' st Kvaratskhelia). In panchina Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Raspadori, Folorunsho. All. Conte

Arbitro : La Penna di Roma

Reti : nel pt 15' Anguissa, 23' Rrhamani; nel st 6' Pinamonti

Genova. Prima sconfitta per il Genoa di Patrick Vieira che cade in casa contro il Napoli che torna temporaneamente in testa alla classifica, in attesa di Atalanta-Empoli. Il Genoa non ha però demeritato e ha avuto la forza di non crollare dopo i gol di Anguissa e Rrhamani ai quali ha risposto con Pinamonti, per l'1-2 finale. Meret fondamentale nel secondo tempo quando i rossoblù hanno schiacciato il piede sull'acceleratore sfiorando il pareggio in più occasioni.

La partita

Il Napoli parte forte schiacciando il Genoa: al 5' la traversa di Lukaku 8che poi tira a lato da pochi metri) è il preludio al gol degli ospiti: al 15', cross di Neres da sinistra, Anguissa svetta in mezzo ai difensori rossoblù e batte Leali. La botta è forte e il Genoa non riesce a reagire soffrendo il possesso palla della squadra di Conte che poco dopo raddoppia: Lobotka fa spiovere una punizione dalla trequarti in area, Rrhamani di testa in mischia supera Leali. La squadra di Conte ha in mano la gara ma il Genoa non crolla e inizia ad alzare il baricentro producendo però solo una punizione di Pinamonti di poco alta.

Ben diversa la ripresa con gli uomini di Conte che si scontrano con la voglia dei padroni di casa di raggiungere il pareggio. Al 6' il gol che riaccende le speranze del Genoa: Viitnha ruba un pallone sulla trequarti, si libera di due difensori e serve Pinamonti che piazza un rasoterra perfetto. Il Genoa ci crede e al 20' ancora Meret in volo su colpo di tedsta di Badelj a salvare la propria porta. Vieira prova a cambiare inserendo Thorsby ed Ekuban mentre Conte risponde con Kvarastkhelia e Simeone. Il Napoli subisce il gioco dei padroni di casa e prova invano in contropiede. Entra Mario Balotelli e in due occasioni (tra il 39’ e il 45') cerca il pareggio ma trova Meret a chiudere. Al Napoli i punti, il Genoa si tiene la buona prestazione.

