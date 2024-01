Napoli, successo all’ultimo respiro 

Napoli 2

Salernitana 1

Napoli (4-3-3) : Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (31' st Demme), Lobotka, Gaetano (11' st Raspadori); Politano (20'st Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. In panchina Contini, Idasiak, Zanoli, D'Avino, Ostigard, Lindstrom. All. Mazzarri.

Salernitana (3-5-2) : Ochoa; Lovato, Gyomber (38' st Daniliuc), Fazio; Sambia (46' st Bronn), Martegani, Legowski (20' st Pierozzi), Candreva, Bradaric, Tchaouna, Simy (46' st Ikwuemesi). In panchina Costil, Fiorillo, Sfait, Botheim, Stewart. All. Filippo Inzaghi.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel pt 28' Candreva, 48' Politano (rig); nel st 50' Rrahmani.

Il derby degli assenti (7 per parte tra infortunati, squalificati e in Coppa d'Africa) se lo aggiudica il Napoli sul filo di lana. La Salernitana va in vantaggio al 28' quando Candreva riceve il pallone sulla destra e fa partire un tiro a giro che manda il pallone sotto l'incrocio. Il Napoli trova il gol del pareggio nel recupero: Fazio colpisce Simeone in area, il Var agevola Marinelli e Politano trasforma il rigore. Per gli azzurri l'assalto finale, al 50' della ripresa, si risolve con la rete di Rrahmani, al posto giusto al momento giusto per sfruttare un tocco di testa di Raspadori e infilare il pallone in rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA