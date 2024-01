Napoli su Traorè, il Milan pensa a Matic 

Ore calde sul mercato. Il Napoli accelera per portare in azzurro Traorè dal Bournemouth. Si attende il via libera definitivo del club inglese, anche se su di lui restano ancora Milan e Roma. L’ex Sassuolo sta bene, nei giorni scorsi si è sottoposto ad alcuni controlli a Roma ed è pronto per tornare in campo. Il Milan punta al clamoroso ritorno in Serie A di Matic dopo il burrascoso addio alla Roma di Mourinho la scorsa estate: il rapporto tra il centrocampista serbo e il Rennes è al capolinea, il giocatore non si è presentato agli allenamenti e il club francese ha risposto con un duro comunicato. In Francia si parla di un interesse del Lione, i rossoneri ci pensano per il dopo Krunic.

Operazione in uscita alla Roma: ufficializzato il prestito fino a giugno di Solbakken. L’attaccante norvegese, 25 anni, va in Giappone all’Urawa Reds. Ora i giallorossi potrebbero assestare un altro colpo dopo l’arrivo del giovane difensore olandese Huijsen in prestito dalla Juve, mentre pare che il Psg dopo l’infortunio dell’ex Inter Skriniar sia interessato a Gianluca Mancini. Il vice capitano giallorosso è finito nel mirino di Campos, ma ci sono anche Buongiorno del Torino e Scalvini dell’Atalanta, che sarebbe il primo nome sulla lista dei francesi. Difficile che Mancini lasci la Capitale a gennaio, è un fedelissimo di Mourinho ed è un idolo per gran parte della tifoseria romanista. La Fiorentina ha chiuso con il Verona per Davide Faraoni (in prestito con diritto di riscatto), mentre il Genoa ha chiesto Pellegri al Torino, ma c’è anche l’Empoli. Sondaggio anche per Nzola della Fiorentina, sui cui si muove pure la Salernitana. L’altro nome è Djuric del Verona.

