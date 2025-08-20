Napoli su Hojlund Per Lukaku nessun intervento 

Uno sprint con il Milan per Hojlund del Manchester United ma gli occhi anche su altri bomber per sostituire Lukaku nella prima metà della stagione. Ieri il belga si è sottoposto a un consulto in patria, dove si è deciso che non ci sarà un intervento chirurgico ma si procederà a terapie di recupero. Restano le incognite sui tempi necessari per rivederlo in campo.

Il Napoli deve accelerare. Conte vuole una prima punta, sapendo che Lucca ha talento ma non può essere sempre il titolare in Champions e nei big match in campionato, che cominciano il 13 settembre a Firenze e il 28 a San Siro col Milan. La pista prioritaria resta Hojlund, 22enne che già conosce la Serie A vista l’esperienza all’Atalanta e che a Manchester non ha sfondato: sull’attaccante c’è però da tempo anche il Milan, che vuole acquistarlo subito, mentre i campani chiedono un prestito da 5 milioni. I campani giocano in Champion e i rossoneri no, però il ds azzurro Manna guarda anche altrove e ha riaperto il dialogo col Chelsea per Jackson, 24nne senegalese: nessun prestito, gli inglesi lo venderebbero per circa 40 milioni. Poi c’è Arokodare, 25nne attaccante nigeriano del Genk che costa circa 25 milioni ma probabilmente farà la Coppa d’Africa da dicembre, come Jackson col Senegal. L’obiettivo principale resta quindi Hojlund anche dopo il no ricevuto dall’Inter per Pio Esposito, dalla Juve per Miretti e dal Flamengo per il difensore Leo Ortiz. Il Napoli si è fatto anche vivo con il Lipsia per Elmas, che però non è un centravanti, e attende per Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia, per il quale la richiesta è di 17 milioni.

