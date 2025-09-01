Napoli stellare, Como ambizioso 

Akanji all'Inter, Rabiot al Milan, Openda e Zhegrova alla Juve, Hojlund e Elmas al Napoli, Zaniolo all'Udinese. Chiusura scoppiettante (ma niente in confronto ai 150 milioni di Isak al Liverpool in Premier) del calcio mercato dopo due mesi di febbrili trattative, con il volto delle 20 protagoniste trasformato. Vittoria per distacco del Napoli che si rinforza profondamente e rimane la grande favorita. Sufficiente l'andamento di Juve, Roma e Bologna, qualche lacuna in più per Milan e Atalanta.

NAPOLI 8 : gestione perfetta coi 150 mln di Osimhen e Kvara, Conte appagato dal totem De Bruyne che esalta McTominay in un centrocampo sontuoso in cui torna anche Elmas. In attacco Lucca da vice Lukaku diventerà vice Hojlund, gran colpo finale in un reparto rivoluzionato anche dalle partenze di Raspadori e Simeone. In porta Milinkovic-Savic insidia Meret. Mercato stellare, da scudetto bis.

INTER 6.5 : parziale svecchiamento, sugli esterni Luis Henrique vice Dumfries, a centrocampo Diouf e Sucic, in avanti Bonny dietro Thuram e Lautaro, con la fresca vena di Pio Esposito. Sgarbo al Milan con l'arrivo di Akanji per Pavard. Rincorsa fallita a Lookman e Koné, ma la rosa è forte.

ATALANTA 5.5 : gli addii di Gasperini e Retegui pesano, giovano i recuperi di Scalvini e Scamacca. In difesa è arrivato Ahanor, sugli esterni Zalewski (al posto di Ruggeri). Musah dovrà sopperire all' infortunio di Ederson. Rimane il grande equivoco Lookman, con lui può diventare competitiva. Ma il vero dubbio è la tenuta di Juric dopo un anno di fallimenti.

JUVENTUS 6 : il dg Comolli rimedia come può ai disastri 2024 di Giuntoli liberandosi di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, Vlahovic c’è. Tudor ha comunque una rosa competitiva. In attacco a David si aggiungono al fotofinish Zhegrova e Openda. Sugli esterni c'è Joao Mario. I punti di riferimento restano Bremer e Yildiz.

ROMA 6 : otto discreti acquisti, senza il colpo finale. Massara ringiovanisce la rosa con Wesley, El Aynaoui, Bailey e Ferguson. Flop per Rios e Sancho, restano i big Svilar, Ndicka, Konè e Soulè oltre a Dybala. Sfuma lo scambio Dovbik-Gimenez. Gasp in attacco aveva chiesto di più.

FIORENTINA 6.5 : conferme di Kean e De Gea. Pioli dà fiducia a Gudmundsson (riscattato con Fagioli e Gosens), in attacco trovano spazio Dzeko e Piccoli. A centrocampo c'è Sohm coi talenti italiani di Fazzini e Nicolussi Caviglia (in aggiunta a Fagioli e Mandragora), resta Comuzzo che ha rifiutato i soldi arabi. Fiorentina in corsa per il quinto posto.

LAZIO s.v. : nessun mercato per mancato rispetto dell'indicatore di liquidità, Sarri è il valore aggiunto di una squadra che si affida a Gila, Guendouzi e Zaccagni per tenere la rotta.

BOLOGNA 6 : introito di 73 mln per i pezzi pregiati Beukema e Ndoye, tanti inserimenti che Italiano dovrà valorizzare. In difesa Vitik e Heggem, nella mediana Pobega e Sulemana e gli esterni Zortea e Rowe, davanti gli svincolati Bernardeschi e Immobile. Per l'Europa League forse serviva qualcosa in più.

MILAN 5.5 : Rivoluzione Tare (che vende mezza rosa per 200 mln e compra per 150) con Allegri che dopo tante punte sfuggite (tra cui Vlahovic, Hojlund e Boniface) si ritrova Nkunku e alla fine ottiene il fido Rabiot insieme a Modric e a Jashari. Troppe le incertezze, cresce la qualità.

COMO 7 : un club milionario (rifiutati 70 mln per Nico Paz) che progetta lo sbarco in Europa con Fabregas. Ai gioielli Paz e Diao si sono aggiunti i difensori Ramon e Posch, le ali Jesus Rodriguez, Addai, Kuhn e il fantasista Baturina per una spesa di 110 mln.

TORINO 6 : coi 45 mln per Ricci e Milinkovic-Savic Cairo ha rifatto la squadra con Anjorin e Asslani a centrocampo, Nkounkou e Ngonge esterni, Simeone a fare concorrenza ad Adams e al recuperato Zapata.

UDINESE 6 : impoverito dalla partenza di Bijol, Lucca e Thauvin il club spera nelle intuizioni dei dirigenti Nani e Carnevale con Pietrowski, Miller e Buksa. I punti di forza: Kirstensen, Solet, Atta e Davis. E tenta il rilancio di Zaniolo.

GENOA 5.5 : Vieira, a fronte dei 50 milioni per De Winter, Ahanor e il riscatto di Gudmundsson, ha preso solo prestiti, come Carboni, Ostigard e Grombaek o lo svincolato Stanciu.

LECCE 5 : squadra a Di Francesco, dopo i due esoneri di fila con Frosinone e Venezia col mercato foraggiato dai 25 mln di Krstovic. Restano Falcone, Gallo, Coulibaly e Pierotti.

VERONA 5.5 : Zanetti si è visto sfilare via Coppola (al Brighton) e Ghilardi (alla Roma). Al loro posto sono arrivati Ebosse, Unai Nunez e Nelsson. In attacco nuova linfa con Giovane e Orban.

PARMA 5.5 : Cuesta ha visto partire i big Leoni, Bonny, Sohm per 80 mln. Stara' a lui valorizzare i difensori Troilo e Ndiaye, i mediani Ordonez e Sorensen, la punta Frigan. In prestito Oristanio e Cutrone. Salvezza da conquistare.

SASSUOLO 6.5 : Grosso ha un gruppo competitivo col tridente Berardi-Pinamonti- Laurientè e con Cheddira in panchina. Ha i mezzi per salire a centroclassifica.

PISA 6 : immissione di esperienza con Lusuardi, Aebischer, Cuadrado e Nzola.

CREMONESE 6.5 : Capolista a sorpresa, Nicola maneggia una squadra rivoluzionata. Ci sono Audero in porta, Baschirotto e Terracciano in difesa, Zerbin e Pezzella esterni, Bondo e Grassi a centrocampo, Sanabria e la new entry Vardy in attacco, piu' Sarmiento.

RIPRODUZIONE RISERVATA