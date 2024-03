Napoli sogna «A Barcellona per vincere» 

Napoli. «In match di questo livello se hai paura non ti devi presentare. Devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte, sapendo che il Napoli va a giocare ovunque alla pari». Il tecnico Francesco Calzona lancia la sfida al Barcellona in vista del ritorno degli ottavi di finale in Champions oggi in Spagna (alle 21), e dopo l’1-1 dell’andata al Maradona, suo esordio sulla panchina azzurra, chiede ai suoi il coraggio necessario per vincere e passare ai quarti. «È la partita dell’anno», ha detto, «passare il turno vuol dire tanto a livello societario e per la squadra. Non è da tutti giocare gli ottavi di Champions contro un avversario di questo livello. Ci siamo concentrati sui nostri difetti perché in questi match concedere qualcosa può essere fatale».

In città l’attesa è grande, all’Olimpico di Barcellona i tifosi napoletani saranno migliaia. «La squadra è più compatta, concede meno ma crea di più», ha aggiunto Calzona, che sembra avere le idee chiare sulla formazione: Traoré a centrocampo con Lobotka e Anguissa, il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia davanti e la coppia Rrahmani e Juan Jesus dietro con Di Lorenzo e Olivera da terzini.

«Questi ragazzi in tre settimane hanno fatto passi avanti da gigante ma il miglioramento non è finito, abbiamo tanto da fare per diventare come vorrei», la speranza del tecnico, «l’arma in più col Barcellona sarà essere squadra per 90’ o 120’. Sono contento ma non basta, voglio vedere i risultati in campo. Abbiamo altri obiettivi e per centrarli dobbiamo migliorare». Massimo rispetto per la rosa di Xavi, nonostante l’assenza di De Jong e il giovane Lamine Yamal da molti indicato come il Messi della sua generazione: «Del Barcellona mi piacciono tanti calciatori», la conferma di Calzona, «Yamal ha le qualità per diventare uno dei primi al mondo, ha 17 anni e sembra già un veterano, ha tante qualità. De Jong è un giocatore che mi entusiasma, è moderno, fisico, tecnico, ha tutto. Manca al Barca ma so che la squadra ha una rosa ampia e troverà le giuste misure per la sua assenza».

La formazione

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera; Traorè, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona.

