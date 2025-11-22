Napoli si riprende la vetta 

Napoli 3

Atalanta 1

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Rrahmani (18' st Juan Jesus), Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (24' st Mazzocchi), Neres (24' st Politano), Lang (24' st Elmas), Hojlund (29' st Lucca). In panchina Contini, Ferrante, Marianucci, Olivera, Vergara, Ambrosino. All. Conte.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor (1' st Kossounou), Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (17' st Zalewski), Pasalic (1' st Scamacca), De Ketelaere (32'st Samardzic), Lookman (37' st Maldini). In panchina Rossi, Sportiello, Bernasconi, Kolasinac, Musah, Brescianini, Sulemana, Krstovic. All. Palladino.

Arbitro : Di Bello di Brindisi

Reti : nel pt 16' e 38' Neres, 44' Lang; nel st 7' Scamacca.

NAPOLI. Conte ritrova il suo Napoli dopo la delusione e la rabbia per la sconfitta di Bologna. Il verdetto del 3-1 all’Atalanta è indicativo di una ritrovata armonia del gruppo, che vale anche la riconquista del primo posto in campionato, in attesa delle partite di Inter e Roma. Se qualche dissapore tra la panchina e la squadra c'era stato, nei tre giorni di preparazione di questa sfida con la rosa al completo Conte deve sicuramente aver trovato le parole giuste per ricompattare il gruppo e stimolare nei calciatori quello spirito vincente che aveva caratterizzato la scorsa stagione, culminata con la sorprendente conquista dello scudetto. È anche vero che il Napoli domina gli avversari nel primo tempo (3-0 il risultato al 45', stasera) ma cede nettamente il dominio del gioco all'Atalanta nella ripresa. Con una serie di cambi Palladino rivolta completamente la sua squadra e i risultati si vedono perché i bergamaschi mantengono il possesso del pallone e creano diverse occasioni da gol.

La partita

Con Neres e Lang che sostengono il gioco di Hojlund il Napoli è propositivo e determinato e l'attaccante danese non è più isolato in attacco. Con il piazzamento e l'aggressività riesce a rendere sterile la manovra offensiva dell'Atalanta perché tutti ripiegano per chiudere le linee di passaggio e soprattutto perché gli azzurri si aiutano a vicenda. Neres è scatenato in attacco e fa impazzire Ahanor: il brasiliano al 16' sfrutta una intelligente apertura di Hojlund, si presenta in area di rigore e batte Carnesecchi con un rasoterra; poi raddoppia al 38' con un rasoterra in diagonalesfruttando un suggerimento di McTominay. Il terzo gol per gli azzurri arriva al 44': cross di Di Lorenzo e Lang che appoggia in rete. Nell'intervallo Palladino per dare una scossa alla squadra sostituisce Ahanor con Kossonou e Pasalic con Scamacca che al 7' insacca con una deviazione al volo.

RIPRODUZIONE RISERVATA