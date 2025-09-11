Napoli si prepara per la Fiorentina e la Champions 

NAPOLI. Anguissa pronto per tornare in campo? Dare già il primo spazio a Hojlund nell'attacco azzurro? Beukema pronto per giocare domani a Firenze da titolare? Sono tante le domande che Antonio Conte si fa nelle giornate che avvicinano il Napoli al ritorno in campo dopo lo stop per le nazionali, scandite dal check della forma fisica dei 14 giocatori azzurri che sono stati nelle rispettive nazionali e dal livello di inserimento dei nuovi arrivati nei meccanismi che il tecnico ha costruito lo scorso anno.

Sono prima di tutto gli infortuni a parlare con l'assenza di Rrahmani, fuori per alcune settimane, e con il nuovo arrivato Beukema che ha voglia di esordire in azzurro, giocando assieme a Buongiorno, completamente recuperato, o con il pronto Juan Jesus. La scelta da fare è anche in attacco, dove Lucca ha voglia di tornare titolare per trovare il suo primo gol in azzurro, ma anche Hojlund scalpita per giocare, magari ritagliandosi i primi minuti di spazio in campo e dando dimostrazione a Conte di essere già pronto per esordire in Champions sul campo del Manchester City. Aspirazioni che Conte considera, con l'obiettivo di voler proseguire il campionato in testa dopo le due vittorie consecutive. Anguissa, perno fisico del centrocampo e decisivo contro il Cagliari al 95’, è giunto però da poco a Napoli dopo gli impegni in Africa e il suo inserimento va valutato bene per non sprecare energie. Il sogno Champions è già iniziato ieri a Napoli dove è giunta la coppa con le orecchie che l'Uefa porta in giro per l'Europa mostrandola ai tifosi, in fila per ammirarla da vicino e sognarla.

