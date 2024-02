Napoli shock: via Mazzarri, c’è Calzona 

Napoli. Nuovo e clamoroso cambio della guardia sulla panchina del Napoli. Sarà Francesco Calzona a guidare gli azzurri per i prossimi quattro mesi, già domani in occasione della sfida al Barcellona, nell'andata degli ottavi di Champions. È durata soltanto tre mesi, dunque, la seconda avventura di Walter Mazzarri all’ombra del Vesuvio. Dopo l'ennesima delusione per il pareggio in casa col Genoa all'ultimo minuto e dopo una nottata di riflessione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi e ieri ha deciso di esonerare l’ex tecnico del Cagliari. La scelta è caduta su Calzona, già vice di Maurizio Sarri durante il suo periodo alla guida dei partenopei e anche nel primo anno di Spalletti sulla panchina degli azzurri. Calzona è anche commissario tecnico della Slovacchia, che ha guidato alla qualificazione per gli Europei in programma tra giugno e luglio in Germania. Dovrebbe mantenere entrambi gli incarichi fino alla fine della stagione. La Federazione slovacca gli avrebbe, infatti, concesso l'autorizzazione.

De Laurentiis

Esordio col botto, dunque, domani sera col Barcellona in Champions League per il neo tecnico del Napoli. A seguire, domenica, quello in campionato contro il Cagliari alla Unipol Domus. «Ora diamo a Calzona il benvenuto e cerchiamo di aiutarlo senza contrasti». Così il presidente del De Laurentiis, intercettato all’uscita dell’hotel da Sky Sport, ha commentato in serata l’arrivo del nuovo allenatore. «L'allontanamento di Mazzarri è stato doloroso, ho esonerato un amico, disponibilissimo. Ma ai tifosi dobbiamo dare qualcosa di più», ha aggiunto. Calzona, guiderà il primo allenamento nella tarda mattinata di oggi. «Puntare su di lui è stata una scelta intelligente? Il tempo è galantuomo, lo vedremo».

Marek

Con Calzona torna anche il vecchio preparatore atletico Francesco Sinatti. Dopo l'arrivo di Garcia che aveva portato con sé Paolo Rongoni, Sinatti aveva scelto di dimettersi e subito dopo era entrato in Figc nel gruppo dei collaboratori del commissario tecnico Spalletti. La stessa Figc gli ha autorizzato il doppio ruolo. Atteso anche il ritorno di Marek Hamsik, ex giocatore-simbolo del Napoli, ma almeno per il momento è tutto in stand by, anche perché l'ex capitano degli azzurri non ha il patentino di allenatore e dunque bisognerebbe trovare per lui un ruolo diverso all'interno della società. «Marek è molto intrigato all’idea di tornare. Lui è una bandiera azzurra, non sono riuscito ancora a parlarci». La porta, insomma, è spalancata.

