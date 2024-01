Napoli, sfuma Barak. Kean a Madrid 

Proprio il Napoli, nonostante le inchieste, è il più attivo: dopo gli arrivi di Pasquale Mazzocchi, Junior Traorè, Cyril Ngonge si registra quello della stella under 17 Matija Popovic sul quale c'erano i club di mezza Europa. Il giovanissimo talento dovrebbe però essere girato in prestito al Frosinone che aveva puntato anche Alessio Zerbin; ma l'esterno, dopo l'exploit in Supercoppa contro la Fiorentina, potrebbe aver strappato a Walter Mazzarri la riconferma in prima squadra a Napoli. Sfuma, invece, l'arrivo di Antonin Barak dalla Fiorentina per questioni economiche. E proprio i viola starebbero lavorando per portare in Italia un altro giovane talento. Si tratta del centrocampista classe 2004 del Birmingham City, Jordan James; c'è da superare la concorrenza del Newcastle.

La Juve ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per la cessione in prestito di Moise Kean: il calciatore azzurro cerca maggiore spazio per non perdere la convocazione in Nazionale in vista degli Europei. I bianconeri, che ieri hanno visto sfumare l'esperto centrocampista inglese Jordan Henderson accasatosi all'Ajax, non lo sostituiranno. L'Atletico, intanto, deve liberare un posto in squadra. Un altro giovane azzurro fa parlare di sé: Cesare Casadei potrebbe rientrare anzitempo al Chelsea, che ne detiene il cartellino, dal prestito al Leicester dove sta facendo molto bene e ha segnato anche tre reti.

RIPRODUZIONE RISERVATA