Napoli, sequestrata la “bomba Sinner” 

Napoli. Si chiama bomba Sinner il nuovo ordigno di Capodanno sequestrato qualche giorno fa dai carabinieri in un appartamento di Pozzuoli. Un’abitazione trasformata in una santabarbara da un 24enne - finito in manette - che ha messo a repentaglio la vita sua e di chi gli abita vicino (nei pressi ci sono centri medici e scuole). Trovati nell’appartamento anche 486 petardi illegali. La Sinner - come i micidiali botti proibiti che l’hanno preceduta, Maradona, Scudetto, Kvara e Georgiana - può staccare di netto una mano quando esplode. I militari l’hanno scovata seguendo il marketing su Telegram, Tik-Tok, Instagram e Fb. Nella casa sono stati trovati 50 chili di materiale esplodente. I botti illegali sono costituiti da una miscela - chiamata polvere flash (perclorato di potassio e polvere di alluminio) - estremamente sensibile al calore, agli urti, allo sfregamento.

