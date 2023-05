Napoli, scudetto al punto giusto 

Napoli. «Lo scudetto ce lo stiamo trezziando chiano chiano ». Pensa e parla in napoletano ormai il toscano Luciano Spalletti, che ironizza così sul fatto che squadra e città si stanno avvicinando - all'insegna del piacere lento - alla gioia del terzo scudetto della storia, a 33 anni dall'ultimo tricolore dell'era Maradona. Ma ora siamo nell'era Osimhen-Kvaratskhelia, in quelle Di Lorenzo-Lobotka, del muro difensivo Kim-Rrahmani, di un'intera rosa che respira l'entusiasmo del Golfo. «Già domenica», dice Spalletti alla vigilia del match di Udine nel quale servirà un punto, «lo stadio mi ha fatto capire più della classifica quale sia l'impresa che stiamo portando a termine. È quello che sognavo quando sono arrivato qui a Napoli: lo stadio pieno di bandiere, sciarpe, tutto di colore azzurro, con bimbi che festeggiavano e poi fuori tutti insieme a coinvolgere l'intera città, perché la festa è di tutti».

Al Maradona

Ed è quello che vuole il club, con De Laurentiis in prima fila, che oggi pare non andrà a Udine ma si godrà la sfida al Maradona, già tutto esaurito con 50.000 persone pronte a vedersi insieme la partita su 10 maxischermi e ad esultare per una stagione indimenticabile. «Ho saputo dall'inizio», spiega Spalletti, «che avevo una squadra di purosangue e mi fa piacere che in poco tempo abbiano mostrato a tutti qualità e carattere, anche nei momenti difficili. Questo scudetto è stato costruito in due anni, anche star come Insigne, Koulibaly, Mertens, Ghoulam hanno aiutato a costruire il carattere della squadra. Ora dobbiamo fare l'ultimo strappo che è la cosa più difficile e ci prepariamo a farlo senza alcuna deconcentrazione».

Nuovo rinvio

Lo strappo sarebbe potuto arrivare anche ieri stasera ma la Lazio ha vinto, vanificando l’attesa di un folto gruppo di circa 300 ultrà del Napoli in piazza Municipio, davanti al Maschio Angioino. I tifosi hanno tenuto arrotolate le loro bandiere, ma non hanno resistito alla tentazione di accendere i fumogeni rossi che hanno illuminano la piazza. Tutto il centro di Napoli, off limits ai veicoli, è rimasto semideserto e assolutamente tranquillo, con un imponente il dispositivo delle forze dell'ordine. Ma la festa è già programmata a Napoli, magari per oggi, se la squadra non perderà alle 20.45 a Udine. I murales, da Maradona a Osimhen, spuntano tra le strade dove gli artisti si scatenano, il colore biancazzurro dipinge i vicoli e le grandi strade, affascinando i turisti e inorgogliendo i napoletani, che viaggiano sui bus e i treni Eav dipinti di azzurro con lo scudetto.