Napoli sciupone, si fa riprendere nella ripresa 

Copenaghen 1

Napoli 1

Copenaghen (4-4-2) : Kotarski, Meling (37' st Garananga), Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez, Elyounoussi, Madsen (37' st Claesson), Delaney, Achouri (17' st Larsson), Dadason (36' pt Hatzidiakos), Cornelius (17' st Clem). (31 Runarsson, 61 Buur, 9 Moukoko, 16 Robert, 23 Sarapata, 38 Hojer, 42 Ankamafio. All. Neestrup.

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic- Savic, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus), Spinazzola (17' st Olivera), Lobotka, McTominay, Gutierrez (30' st Ambrosino), Vergara (17' st Lang), Elmas (37' st Lucca), Hojlund. In panchina Contini, Ferrante, Beukema, De Chiara, Prisco, Lukaku. All. Conte.

Arbitro : Peljto (Bosnia).

Reti : 38' pt McTominay; 26' st Larsson.

Copenaghen. Neppure giocando per un'ora in superiorità numerica e pur trovandosi in vantaggio grazie a un gol di McTominay il Napoli riesce a vincere la sua prima partita nel girone di Champions League. Gli azzurri nella ripresa si fanno riprendere dal Copenaghen (1-1)e vedono ulteriormente complicarsi la corsa verso la qualificazione ai playoff. Tutto si deciderà fra otto giorni quando la squadra di Conte affronterà il Chelsea al Maradona.

Le scelte di Conte sono condizionate dalle nove assenze per infortunio. Eppure nel primo tempo il Napoli esercita un netto dominio, anche prima del 35' quando Delaney interviene a gamba tesa a centrocampo su Lobotka e lascia i suoi in 10. Passano tre minuti ed Elmas piazza dalla bandierina a centro area uno spiovente sul quale si avventa McTominay che devia di testa in rete. Dopo l'espulsione di Delaney l'allenatore del Copenaghen inserisce un difensore, l’ex rossoblù Hatzidiakos al posto di una punta, Dadason e schiera un 5-3-1 che la dice lunga sulla volontà di difendere il passivo minimo.

Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, il Copenaghen si fa più coraggioso e trova il pareggio al 26': Elyounoussi si procura un rigore, Larsson lo calcia centrale e Milinkovic-Savic respinge, ma debolmente, consentendo allo stesso attaccante di spedire il pallone in fondo alla rete. La reazione del Napoli è confusa e alla fine il pari è una nuova occasione sprecata.

