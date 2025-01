Napoli, rimonta da scudetto 

Napoli 2

Juventus 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (44’ st Gilmour), McTominay; Politano (36’ st Mazzocchi), Lukaku (44’ st Simeone), David Neres (46’ st Ngonge). Allenatore Conte.

Juventus (4-3-3) : Di Gregorio; McKennie (19’ st Savona), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli (28’ Douglas Luiz), Thuram; Yildiz (19’ st Mbangula), Kolo Muani (36’ st Vlahovic), Gonzalez (28’ st Conceicao). Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : pt 42’ Kolo Muani; st 11’ Anguissa, 23’ Lukaku (r).

Note : ammoniti Lobotka, Spinazzola, Koopmeiners, Cambiaso.

Napoli. La furia della capolista si abbatte sulla Juventus e infligge alla squadra di Thiago Motta la prima sconfitta del campionato. Il merito è soprattutto di Antonio Conte, che dopo aver assistito a un primo tempo affrontato senza grinta motiva i suoi nell’intervallo e li guida all’arrembaggio vincente della ripresa.

Il primo tempo è equilibrato, con la Juve che esercita una discreta supremazia a centrocampo. I bianconeri potrebbero passare dopo 5’ quando Yildiz riceve il pallone in area ma si fa respingere il tiro da Meret. Il Napoli è pericoloso quando arriva nella trequarti avversaria e chiude la difesa avversaria davanti alla porta mettendo in difficoltà De Gregorio in più di un’occasione. L’equilibrio si rompe al 42’: Lobotka esita in un rinvio di testa in area e costringe Anguissa a servire involontariamente Kolo Muani che batte in diagonale Meret. Gol all’esordio per il neo bianconero.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Napoli è completamente diverso. Lukaku di testa costringe Di Gregorio a una parata difficilissima, poi all’11’ gli azzurri pareggiano: su un traversone di Politano da destra salta a centro area Anguissa che di testa manda il pallone in rete. La superiorità del Napoli è netta. Al 23’ Lukaku trova il corridoio giusto per McTominay al centro dell’area, sullo scozzese si avventa Locatelli che lo abbatte. Lukaku trasforma il rigore. Dopo vantaggio la partita si fa più equilibrata, sia per la reazione della Juventus sia per i cambi di Thiago Motta. Ma nel finale sono gli azzurri che con Simeone, entrato al posto di Lukaku, vanno vicini alla terza marcatura. Il successo lancia il Napoli a +6 sull’Inter (in campo oggi), per la Juventus è il primo ko in Serie A.

