Napoli ride con Osimhen e Kvara 

Napoli 4

Udinese 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa (37’ st Raspadori), Lobotka, Zielinski (26’ st Cajuste); Politano (17’ st Lindstrom), Osimhen (17’ st Simeone), Kvaratskhelia (37’ st Elmas). Allenatore Garcia.

Udinese (3-5-2) : Sivestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele (13’ st Ferreira), Payero, Walace (13’ st Samardzic), Lovric (26’ st Pereyra), Kamara (26’ st Zemura); Thauvin (13’ st Success), Lucca. Allenatore Sottil.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : pt 18’ Zielinski (rigore), 39’ Osimhen; st 28’ Kvaratskhelia, 35’ Samardzic, 36’ Simeone.

Note : ammonito Perez per gioco scorretto.

Napoli. Il Napoli mette da parte le polemiche, ritrova serenità, compattezza, aggressività, cattiveria agonistica e bel gioco e torna alla vittoria con l’Udinese grazie al contributo determinante di Osimhen, sostenuto dai tifosi del Maradona. La squadra di Garcia sembra quella di Spalletti: armonia nel gioco e tra i reparti, condizione atletica eccellente. Osimhen segna e combatte con convinzione contro la difesa dei friulani dimostrando che un conto sono le polemiche con la società e un altro il suo comportamento da professionista sul terreno di gioco.

Il vero protagonista è però il ritrovato Kvaratskhelia che segna un gol, colpisce due pali e fornisce l’assist per il gol di testa di Simeone. Il Napoli copre gli spazi, aggredisce gli avversari, mantiene il possesso del pallone e costruisce azioni pericolose. Nel primo tempo gli azzurri trovano il gol del vantaggio al 18’ su rigore: Kvaratskhelia viene atterrato in area da Ebosele ma l’arbitro Manganiello assegna il penalty solo grazie al Var. Segna Zielinski, cui Osimhen concede il tiro. L’Udinese sposta in avanti il raggio d’azione e costruisce qualche buona azione, ma i tentativi di Lovric e Lucca non hanno fortuna. Il Napoli intensifica il ritmo e trova il secondo gol al 39’ con un tiro in diagonale di Osimhen servito da Politano.

Gli attacchi dei padroni di casa sono spesso ispirate da Kvaratskhelia il quale sembra aver ritrovato estro, fantasia e condizione atletica. Il georgiano fornisce assist ai compagni e prova spesso la conclusione. Il gol (non segnava in campionato da marzo) arriva al 28’ della ripresa: l’attaccante ruba il pallone a Bijol, scavalca Silvestri con un tocco delizioso e insacca a porta vuota. L’unico momento di distrazione per gli azzurri arriva al 30’, quando Samardzic segna il 3-1. Dopo 1’ Simeone, subentrato a Osimhen, ristabilisce le distanze. La partita finisce qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA