Napoli primo, ma che fatica 

Napoli 1

Venezia 0

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (43' st Spinazzola); Anguissa (25' st Raspadori), Lobotka, MacTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia (29' st Politano). In panchina Caprile, Contini, Mazzocchi, Marin, Gilmour, Gioielli, Ngonge, Zerbin, Simeone). Allenatore Conte.

Venezia (3-4-1-2) : Stankovic, Altare, Idzes, Sverko, Zampano (25' st Biarkason), Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni (14' st Candela), Ellertsson (25' st Andersen), Oristanio (43' st El Haddad), Yeboah (25' st Pohjanpalo). In panchina Joronen, Grandi, Schingtienne, Haps, Chiesurin, Crnigoj, Gytkjaer). Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Cosso di Reggio Calabria.

Reti: nel st 34' Raspadori.

Note : angoli 14-4 per il Napoli; recupero 0 e 5'; ammoniti Altare e Idzes per gioco scorretto; spettatori 50 mila.

NAPOLI. Basta un gol del redivivo Raspadori al Napoli per battere a fatica il Venezia e agganciare l'Atalanta in testa alla classifica. Gioca solo per 20 minuti l'attaccante della Nazionale ma gli bastano per lasciare il segno sulla partita. In precedenza la gara era stata caratterizzata dalla sfida tra Lukaku e Stankovic, vinta dal portiere del Venezia, capace di neutralizzare un rigore calciato dal belga e di opporsi anche a un paio di conclusioni ravvicinate dello stesso attaccante, una delle quali, in particolare, deviata sul palo.

Il Napoli esercita una costante supremazia territoriale ma il Venezia ribatte colpo su colpo. Con l'ingresso in campo di Raspadori e il conseguente spostamento di Neres a sinistra, la pressione offensiva del Napoli si fa sempre più minacciosa per i veneti. Ed è proprio il brasiliano, al 34' a fornire a Raspadori il passaggio decisivo, dopo una deviazione di Candela. Raspadori si avventa sul pallone a centro area di rigore e lo spedisce in rete con una conclusione di sinistro.

