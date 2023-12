Napoli possibilista, no di Inter e Roma e Agnelli se la gode 

Andrea Agnelli ormai ex presidente di quella Juve che fu tra i “ribelli” della prima ora si gode la rivincita, cita gli U2 e dice «Voglio correre, voglio nascondermi, vofglio abbattere i muri che mi trattengono». In Italia, mentre la gran parte della società resta alla finestra, il verdetto della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega, entusiasma solo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale secondo fonti del club ha accolto con favore la sentenza della Corte. Il patron azzurro sarebbe pronto a partecipare a un dialogo con altri grandi club europei per costruire il progetto. De Laurentiis aveva già affermato di essere favorevole a una Superlega come torneo alternativo, con criteri meritocratici. Per il resto, altri club aspettano di capire meglio. Uscita mesi fa dal progetto, la Juventus aveva annunciato di voler attendere la sentenza per valutarne le conseguenze con tutti gli altri attori del calcio europeo. Muto il Milan, due storiche rivali come Roma e Inter si sono espresse con chiarezza. «Il futuro del calcio è garantito solo dalla collaborazione con Eca e Uefa», recita una nota del club nerazzurro, una posizione espressa anche dalla Roma, che sottolinea che la Superlega «è un inaccettabile attacco ai campionati». Nessuna comunicazione da parte del Milan, che come i cugini nerazzurri era uscito quasi subito dal progetto. Brilla per ironia il Pescara (il social media manager è cagliaritano) che pubblica un post: «Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito».

All’estero

Un muro è stato subito alzato anche da fuori Italia: solo Real Madrid e Barcellona esultano, a guidare il “no” del calcio inglese e lo United. Mentre Downing Street annuncia un provvedimento che vieti per legge ai club britannici di partecipare alla Superlega, la Premier rileva che la sentenza «non sostiene la cosiddetta Superlega» e «continua a respingere qualsiasi progetto del genere». Il Psg di Al Kelhaifi, presidente Eca, esprime un no scontato, mentre in Germania è il Bayern Monaco il capofila dell'opposizione a una possibile rivoluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA