Mercato.
23 gennaio 2026 alle 00:10

Napoli più Giovane con 20 milioni, Lucca in Premier 

È soprattutto la corsa a rinforzare il reparto avanzato che sta muovendo negli ultimi giorni il mercato invernale. Ieri è stato protagonista il Napoli che ha definito (ma non ancora ufficializzato) l’acquisto a titolo definitivo dal Verona di Giovane per una cifra complessiva di circa 20 milioni. Intanto trovato l'accordo per cedere al Nottingham Forest Lorenzo Lucca. Dopo il sì del giocatore, il prestito per due milioni di euro fino a giugno con un pagamento a fine stagione da parte del club inglese di 35 milioni se decide di acquistare definitivamente l'attaccante. In partenza anche Noa Lang, destinazione Galatasary (prestito per 2 milioni) e Walid Cheddira a Lecce: l’attaccante classe '98 era in prestito al Sassuolo ma ieri ha sostenuto le visite mediche.

La Juventus ha individuato in Youssef En-Nesyri il primo obiettivo per dare nuova linfa all'attacco di Spalletti. Così il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è volato in Turchia per un vero e blitz: l'uomo mercato del club della Continassa tratterà in prima persona con il Fenerbahce, che detiene il cartellino del marocchino classe 1997. La Juve vuole anticipare la concorrenza, soprattutto di Aston Villa e Napoli. Leon Jakirovic é l'ultimo acquisto dell'Inter e oggi sosterrà le visite mediche. Il giovane difensore croato arriva dalla Dinamo Zagabria per 2,5 milioni di euro più 2 di bonus, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Si valuta anche Brooke Norton-Cuffy, terzino destro inglese del Genoa. I rossoblù hanno in chiusura due prestiti: il centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi (con diritto di riscatto a 10 milioni circa) e il difensore svedese dello Sheffield United, Nils Zatterstrom (a 5,5 milioni di euro). Il giovane esterno genoano Lorenzo Venturino, classe 2006, andrà a Roma. Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Simon Sohm dalla Fiorentina. Il centrocampista svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe lasciare il Viola Park anche Luca Ranieri. Su precisa indicazione di Sarri, ha chiesto di lui la Lazio. Si fa sempre più concreta la partenza già a gennaio di Alessio Romagnoli, deciso a trasferirsi al Al-Sadd. Il club qatariota ha promesso al centrale un contratto da 18 milioni per tre anni.

