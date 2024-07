Napoli pigliatutto, Conte può sorridere 

Buongiorno ha detto sì al Napoli. Dopo l'intesa raggiunta tra il Torino e il club partenopeo sulla base di 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus, è stata trovata l'intesa anche con il difensore: restano da definire gli ultimi dettagli ma l'annuncio è atteso per la prossima settimana. Prende, dunque, forma il Napoli targato Conte. In dirittura d'arrivo anche la trattativa per Spinazzola e Rafa Marin: l'esterno sinistro arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Roma, il centrale difensivo a titolo definitivo dal Real Madrid dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito all'Alaves. I due sono attesi lunedì a Roma, presso Villa Stuart, per le visite mediche di rito.

Le operazioni

A sua volta Demme, rimasto svincolato dal Napoli il 30 giugno, è un nuovo giocatore dell'Herta Berlino. Lo annuncia il club tedesco tramite i socia. Il Milan cerca un attaccante. L'ultima trattativa è legata a Morata. Lo spagnolo dell'Atletico Madrid ha una clausola da 13 milioni di euro che però non rappresenta un ostacolo. Intanto prima offerta al Tottenham per Royal. A proposito dello spagno e di una delle sue ex squadre, la Juventus è molto attiva. Koopmeiners resta in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta. L'Atalanta ha fissato a 55-60 milioni di euro il pezzo del cartellino, i bianconeri puntano a spendere una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro. Intanto, Dele-Bashiru è il quarto acquisto della stagione 2024/25 della Lazio. Dopo Noslin, Munoz e Tchaouna, l'ex giocatore dell'Atakas Hatayspor completa il poker biancoceleste che la società ha voluto mettere a disposizione del nuovo tecnico Baroni prima del ritiro di Auronzo, che inizierà il prossimo 11 luglio. Il calciatore, come specifica la società in un comunicato ufficiale, arriva in biancoceleste a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Sbarcato nella giornata di venerdì a Roma, si metterà subito a disposizione del nuovo allenatore presentandosi per l'inizio della nuova stagione, fissato per lunedì 8 luglio, a Formello. In casa Lazio, inoltre,si insiste per Greenwood. L'attaccante del Manchester United resta un obiettivo per la squadra di Baroni. Il presidente Lotito è sempre più intenzionato a regalare al suo allenatore una pedina di qualità e talento per rinforzare il pacchetto offensivo.

Le altre trattative

L'Inter è al lavoro per correre ai ripari dopo il ko di Buchanan. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra quello di Mario Hermoso, giocatore attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza con l'Atletico Madrid e seguito anche dal Napoli. In casa nerazzurra continua l'interesse per Gudmundsson. La Roma stringe per portare in riva al Tevere Chiesa. La Juventus è pronta a cederlo per una cifra attorno ai 25 milioni comprensivi di bonus, tetto che la Roma sembrerebbe disposta a versare.

