Napoli per il bis Incognita Inter, rivoluzione Milan 

Un giorno al via del campionato: domani si comincia ma il mercato è aperto e tante sorprese possono arrivare. Vediamo le condizioni delle big.

Napoli

I campioni d’Italia puntano al bis e l’infortunio a Lukaku non frena gli entusiasmi, ma il tecnico Conte invita alla calma: «Obiettivo molto difficile, voliamo basso». Sul mercato doppia priorità: sostituire Lukaku e un esterno destro di difesa. A Sassuolo sarà lo stesso Napoli dello scudetto tranne la nuova punta Lucca e De Bruyne, che a 34 anni comincia una nuova avventura. Neres dovrebbe partire in panchina. In difesa, in attesa di Buongiorno, Juan Jesus sembra favorito su Beukema di fianco a Rrahmani, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Lobotka al centro. Trattative con Elmas e Juanlu Sanchez.

Inter

Chivu ha ricevuto il rinforzo a centrocampo: dopo il no della Roma per Koné, è arrivato per 25 milioni il mediano Andy Diouf dal Lens. Un elemento importante per il gioco del nuovo tecnico, più fisico di quello di Inzaghi. «Adesso è più dura, si lavora tanto sull’intensità», la conferma di Bastoni. Va via Asllani, destinato al Torino. Il tecnico ribadisce: «Cerchiamo di mantenere la stessa mentalità». Col Toro alla prima saranno squalificati Calhanoglu e Pio Esposito mentre dovrebbe recuperare Dimarco. In attacco la coppia Lautaro-Thuram.

Milan

Per il Milan otto colpi in una estate, l’ultimo in via di definizione in queste ore (anche se le visite mediche sono slittate) in prestito per 25 milioni: Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. La perplessità riguarda la tenuta fisica del giocatore, che ha avuto spesso infortuni. In difesa sono arrivati Athekame e De Winter, a centrocampo e sulle fasce sono stati inseriti Estupinan, Ricci, Jashari e Modric. È una formazione nuova e senza coppe.

Juventus

La squadra è da completare ma il tecnico Tudor ha dato la sua impronta chiara. Tanto che Joao Mario, nuovo arrivo, è fiducioso: «Ci stiamo preparando, siamo pronti a dare buone risposte», ha detto ieri durante la sua presentazione. Le amichevoli hanno dato segnali incoraggianti, coi successi contro Dortmund e Atalanta. Aspettando Kolo Muani (la trattativa col Psg prosegue), rientra Bremer, perno fondamentale della difesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA