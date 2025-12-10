VaiOnline
Champions League.
11 dicembre 2025 alle 00:20

Napoli, passo indietro a casa Mourinho 

Il Benfica vince con merito: Conte non può più sbagliare 

BENFICA 2

NAPOLI 0

Benfica (4-2-3-1) : Trubin, De- dic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes (48' st Tiago Freitas), Barreiro (50' st José Neto), Sudakov (31' st Antonio Silva), Ivanovic (31' st Pavlidis). In panchina Soares, Wynder, Jo- ao Rego, Manu Silva, Joao Ve- loso, Prestianni, Schjelderup, Rodrigo Rego. All. Mourinho.

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic- Savic, Beukema (1' st Politano), Rrahmani, Buongiorno (14' st Juan Jesus), Di Lorenzo, Elmas (36' st Vergara), McTominay, Olivera (1' st Spinazzola), Ne- res, Lang (29' st Lucca), Hoj- lund. In panchina Contini, Fer- rante, Ambrosino. All. Conte.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Reti : nel pt 19' Rios; nel st 4' Barreiro.

Lisbona. Deciso passo indietro del Napoli in Champions rispetto alla scintillante vittoria in campionato con la Juventus. La squadra di Conte, poco concentrata, poco lucida e combattiva e priva dello spirito agonistico visto con i bianconeri, perde 2-0 con il Benfica di Mourinho e rimette in discussione la qualificazione ai playoff. Gli azzurri dovranno giocare le due ultime partite del girone a Copenaghen e in casa con il Chelsea. Nulla è ancora perduto (il Napoli è al momento è 23°) ma la battuta d'arresto in Portogallo è grave soprattutto per le modalità, senza che la squadra di Conte riesca a lottare con decisione e con coraggio.

La partita

L'inizio di partita è sotto tono per il Napoli. Il Benfica ne approfitta e nei primi 20' di gioco costruisce due azioni pericolose, favorite dall'atteggiamento passivo del centrocampo e della difesa della squadra di Conte. Al 19' arriva il gol del vantaggio del Benfica con un discreto aiuto della buona sorte. Su un traversone da sinistra McTominay colpisce di testa, ma il pallone sbatte sul corpo di Ivanovic e rimbalza davanti a Rios che tocca alle spalle di Milinkovic-Savic. Da questo momento in poi il Napoli comincia a giocare con maggiore spirito di iniziativa e con più decisione e in poco tempo arriva anche qualche occasione da gol per gli azzurri. Di Lorenzo, di testa sfiora il palo. Hojlund prova una conclusione ribattuta da Otamendi, McTominay colpisce di testa da buona posizione, ma il risultato rimane bloccato sul vantaggio per il Benfica.

A inizio ripresa Conte manda in campo Politano al posto di Beukema e Spinazzola per Olivera, ma il Benfica non dà il tempo agli avversari di organizzare il gioco offensivo e al 4' trova il raddoppio. Da destra Rios piazza un rasoterra a centro area, Barreiro anticipa Rrahmani e di tacco manda alle spalle di Milinkovic-Savic. Gli altri cambi decisi dai due allenatori non cambiano l'esito della sfida. Il lungo ma sterile assedio del Napoli non sortisce alcun effetto concreto.

