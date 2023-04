Napoli ora è pronta per la festa scudetto 

Napoli. Il possibile posticipo di Napoli-Salernitana a domenica, in concomitanza con Inter-Lazio, oppure l'apertura del Maradona domenica appunto per permettere ai tifosi di vedere l’altra partita allo stadio e festeggiare lì. Sono diverse le strade che si stanno esplorando nella città partenopea dove, dopo il successo in casa della Juventus dell’altro ieri, è al top della preparazione per la festa-scudetto. Le danze sono state aperte da Luigi Musto, consigliere comunale a Napoli e presidente della commissione Lavoro e Politiche Giovanili, che ha chiesto di aprire lo stadio anche domenica, in caso della vittoria il giorno prima del Napoli sulla Salernitana. «L'accoglienza riservata agli azzurri a Capodichino al rientro dalla trasferta torinese», spiega Musto, «è solo il preludio alla grande festa che ci sarà. Ci auguriamo forse già domenica prossima se il Napoli dovesse battere la Salernitana nella sfida del giorno prima. È per questo che ho chiesto ufficialmente al sindaco Manfredi di farsi portavoce delle tante richieste che mi stanno giungendo, dai giovani soprattutto».

Su di giri

Victor Osimhen capotifoso scatenato, intanto: l'attaccante del Napoli, in diretta Instagram, prima del decollo del volo da Torino a Napoli, ha guidato il coro dei calciatori azzurri. «La capolista se ne va», ha cantato con loro, facendo poi eco all'altro slogan, «Vinceremo, vinceremo il Tricolor». Poi, in inglese, ha detto: «Napoletani, potete iniziare a festeggiare, saremo presto campioni, nessuno lo merita più di voi». Osimhen, all'arrivo a Capodichino, è poi comparso sul bus che ha trasportato i giocatori azzurri, salutati da una folla di migliaia di persone festanti, tra cori e bandiere. Salito sulla parte superiore del bus ha salutato e incitato i tifosi. Con lui altri giocatori, come Kvaratskhelia, Anguissa, Lozano e Di Lorenzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA