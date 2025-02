Napoli, occasione sprecata 

Roma. Il Napoli frena, l’Inter è pronta ad approfittarne. È il secondo 1-1 di fila della capolista (dopo la Roma all’Olimpico, l’Udinese al Maradona) a riaprire i conti della testa della classifica, in attesa del posticipo che oggi dà alla squadra nerazzurra l’occasione per la rivincita sulla Fiorentina, dopo il brutto ko di giovedì, e soprattutto per accorciare le distanze sulla prima della classe, ora a +4. Con una prestazione scoppiettante, condita da cinque gol, la Lazio travolge il Monza, torna a vincere all’Olimpico dopo oltre tre mesi, scavalca la Juventus e si riporta al quarto posto. La resa dei lombardi è così netta che potrebbe costare il licenziamento a Bocchetti. Per la lotta scudetto l’Atalanta, trascinata dal poker di Retegui al Verona, è a +5 e vuole contendere all’Inter il ruolo di agguerrita inseguitrice del Napoli capolista. Si allontana dalla zona Champions il Bologna che si fa imporre il pari da un ottimo Lecce. Dopo il netto ko col Milan in Coppa Italia la Roma porta a otto gare la sua striscia positiva in campionato. Un rigore di Dybala castiga il Venezia ed è il secondo successo di fila in trasferta dopo un lungo digiuno.

La capolista

Al Maradona, il Napoli apre le marcature con McTominay, sesto gol in campionato, ma viene subito raggiunta da un gran gol di Ekkelenkamp. Succede tutto nel primo tempo, ma la partita è vivissima per merito dell’Udinese, che ha ritrovato smalto e va forse più vicina alla vittoria di quanto non sia successo al Napoli. Non servono neanche i cambi nei 20’ finali, Okafor compreso, a sbloccare un attacco stasera farraginoso. Ora Inter-Fiorentina cresce di fascino, per le ambizioni viola e soprattutto per l’occasione che Inzaghi ha di ridurre a un solo punto il distacco dalla vetta.

La Lazio

Una pura formalità è quella della Lazio che assalta il Monza fin dall’inizio, lo lavora ai fianchi ma, dopo il primo gol di Marusic la difesa dei brianzoli si sfalda e nella ripresa è un festival del gol. Mattatore l’eterno Pedro, autore di una doppietta, ma sempre più importante il ruolo che si ritaglia Castellanos, che regala due assist ai compagni e un gol a se stesso, l’ottavo in campionato. La Lazio fila come un treno e Baroni indovina tutti le sostituzioni: il 5-1 lo sigla Dele- Bashiru su assist di Noslin. Il Monza sembra ormai rassegnato, a -8 dalla zona salvezza. Se verrà confermato l’esonero di Bocchetti potrebbe toccare ad Alessandro Nesta tentare un arduo recupero. Dopo la brillante vittoria in Coppa Italia, con l’eliminazione dell'Atalanta, il Bologna paga la fatica e stenta contro un buon Lecce. La squadra di Italiano mantiene comunque la sua imbattibilità che dura dal 30 dicembre. Nella seconda delle quattro trasferte consecutive in dieci giorni la Roma resta a galla nella pioggia di Venezia. Per Ranieri missione compiuta: i tre punti li porta a casa Dybala col solito rigore perfetto (100 per cento in giallorosso).

RIPRODUZIONE RISERVATA