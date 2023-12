“Napoli milionaria”: per Raiuno Cullin è il brigadiere Ciappa 

“Napoli milionaria” è uno dei testi sacri del teatro italiano (e ovviamente partenopeo) che Eduardo De Filippo scrisse nel 1945. Fu subito un successo che varcò i confini nazionali e ben presto divenne film. Ora Raiuno per il 18 dicembre, alle 21.30, propone una nuova versione della pellicola diretta da Luca Miniero con protagonisti due attori molto amati dal grande pubblico: Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. E il loro antagonista? L’attore cagliaritano Jacopo Cullin.

La storia è nota: durante la guerra Gennaro Jovine e soprattutto sua moglie Maria Rosaria per sopravvivere si danno alla borsa nera. Sulle loro tracce il brigadiere Ciappa. Per sfuggire all’arresto, Jovine si finge morto ma Ciappa...

In attesa della conferenza stampa ufficiale, programmata per la prossima settimana, per ora parlano i due trailer diffusi dalla Rai. Se Massimiliano Gallo ha il ruolo di Gennaro Jovine e a Vanessa Scalera spetta quello di Maria Rosaria, ecco che con un inconfondibile accento sardo a dare voce e volto al brigadiere Ciappa c’è Jacopo Cullin.

