Napoli-Milano Lo scudetto torna al nord? 

Un ideale passaggio di testimone, un 3-0 che vuole dire tanto non solo per il risultato ma soprattutto per la prestazione. L'Inter torna da Napoli con i tre punti in tasca ma soprattutto con ancora più convinzione di poter mettere nel mirino lo scudetto della seconda stella. Anche perché la vittoria sul campo dei campioni d'Italia in carica è sembrata proprio un passaggio di testimone, tra la squadra che è stata lo schiacciasassi della passata stagione e quella che vuole esserlo nel campionato in corso. Un segnale fortissimo a tutta la Serie A da parte degli uomini di Simone Inzaghi, che esce da una settimana durissima con un pareggio nello scontro diretto con la Juventus e la roboante vittoria di ieri allo stadio Maradona. Una partita in cui non sono mancate le polemiche per l'arbitraggio, polemiche che tuttavia il mondo nerazzurro rispedisce al mittente. «Le proteste del Napoli? Il fatto che dicano che abbiamo meritato di vincere significa tutto - le parole dell'ad Giuseppe Marotta, intervenuto al Gran Galà del Calcio Aic – la nostra è stata una vittoria trasparente e limpida frutto di una prestazione davvero ottimale dei ragazzi, va sottolineato l'ottimo lavoro da parte dell'allenatore», ha aggiunto. E proprio sulla prestazione Marotta ha voluto poi aggiungere: «La partita al di là del risultato che era importante ha evidenziato la prestazione ottimale della squadra che è frutto di un percorso di crescita continuo in maturità e consapevolezza».

La lotta scudetto

La prestazione con il Napoli vale così molto nella lotta scudetto dei nerazzurri, forti anche di un rendimento in trasferta da ritmi altissimi: per la terza volta nella sua storia l'Inter infatti ha vinto sei delle prime sette trasferte (le altre nel 2019/20 e nel 2012/13), oltre ad essere la squadra con il maggior numero di vittorie (sei) e il minor numero di gol subiti (due) in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso. A stupire è anche Sommer, decisivo al Maradona e sempre più vincente nel confronto diretto con l'ex Onana, alle prese con un inizio stagione disastroso con il Manchester United. Col Napoli l'Inter ha tenuto la porta inviolata per la nona volta nelle prime 14 giornate, a cui si sommano anche le due in Champions su cinque partite. E tra i nuovi sempre più decisivo è anche Thuram, che ha firmato col Napoli il suo quinto gol in campionato con sei assist: per trovare un rendimento simile, bisogna tornare a nomi come Milito e Adriano.

RIPRODUZIONE RISERVATA