Napoli-Milan, vietato sbagliare 

Il Napoli per riprendersi dopo le due sconfitte tra Champions e campionato, il Milan per confermarsi all’altezza dei campioni d’Italia. Oggi alle 20 a Riyadh in Arabia Saudita le squadre si sfidano nella prima semifinale della Supercoppa italiana: «Affrontiamo una grande squadra» hanno sottolineato in coro gli allenatori Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

I campani

«Cercheremo la vittoria», il commento del tecnico napoletano. I suoi uomini attraversano un momento difficile, «dopo 5 vittorie consecutive ne abbiamo perse due ma è inevitabile che ci siano diversi momenti. Conta sempre lavorare con voglia, entusiasmo e forza. Tutto è da fare velocemente quando si gioca ogni tre giorni». Lukaku, fuori da mesi, è in gruppo ma «non ha neanche qualche minuto da giocare ora. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare il momento giusto». Ci sarà Lobotka.

I rossoneri

«Sarà un Napoli arrabbiato, la Supercoppa è un obiettivo anche per loro e Conte nelle difficoltà tira fuori il meglio dalle sue squadre», ha detto Allegri. I rivali sono «forti, hanno qualità in velocità. Ma sarà una partita secca, differente da quella del campionato». Fofana è a disposizione, Leao in panchina, out Gimenez: «Il problema alla caviglia si è riacutizzato e sarà operato.

Probabili formazioni

