Napoli-Milan, notte di stelle  

«Ci sarà una partita di Champions League di stelle, che giochiamo su quel livello. Saremo felici solo se passiamo il turno. Qualsiasi prestazione con esito diverso sarà una consolazione magra». Parola di Luciano Spalletti. Stasera al “Maradona”, ore 21 (tv SkySport), il Napoli riparte dallo 0-1 subito a Milano, il Milan sogna la semifinale e Spalletti vuole la stessa cosa, vedere il suo Napoli ribaltare il risultato dell'andata a San Siro e scrivere un altro pezzo di storia, entrando per la prima volta tra le prime quattro d'Europa. «Noi vogliamo andare avanti - spiega il tecnico azzurro - e giochiamo per vincerla senza troppi calcoli ma mantenendo l'equilibrio. Ma non pensiamo ai rischi, sappiamo di rischiare solo la felicità infinita». Una gioia che il Maradona vuole vivere con tutto il cuore del sostegno ritrovato dagli spalti, con la tregua tra i tifosi e il presidente De Laurentiis. «Con Osimhen in campo - spiega Spalletti - sappiamo che ogni tanto ci sarà uomo contro uomo, perché il Milan come noi gioca un calcio moderno da ogni punto di vista». Out gli squalificati Kim e Anguissa, Spalletti schiera Juan Jesus e Ndombele, senza ansia. Per la prima volta quest'anno si deve rimontare in Europa e Spalletti lo dice nettamente ai suoi: "il Milan - conclude - ha enormi qualità e bisogna saper far tutto, non ne basta una per farti vincere». La polizia sorveglia in forze il Maradona, i tifosi azzurri avranno con loro anche supporters del Feyenoord, gemellati con i partenopei e attesi giovedì a Roma per il ritorno dei quarti di Europa League.

Qui Milan

In casa Milan ci si affida alla convinzione che non ci possa essere due senza tre: i rossoneri hanno superato due volte la squadra di Spalletti, proprio quella che è pronta a scucire lo scudetto dal petto dei rossoneri. Ma l'1-0 maturato a San Siro non è che un «piccolissimo vantaggio», spiega Pioli, «ci aspettiamo un ambiente totalmente diverso, rispetto al campionato. Ma anche una partita da leggere in modo diverso, con atteggiamenti e forse interpreti diversi. E momenti da interpretare durante la gara, quando sarà importante capire se rallentare o accelerare». Verosimile attendersi un Napoli all'attacco, per annullare da subito l'1-0. Condizione propizia per spalancare il campo alle ripartenze rossonere e alle qualità di chi, come Leao e Brahim Diaz, proprio sul campo aperto trovarono modo di esaltare le loro caratteristiche lo scorso 2 aprile. Ora, dopo l'1-1 a Bologna (in cui proprio Leao e Diaz hanno avuto minuti utili per non perdere il ritmo), nella sfida sotto al Vesuvio Pioli cerca la vittoria numero 100 in rossonero. Siaffiderà anche a Olivier Giroud, che con quattro gol e due assist in nove partite di coppa, in stagione ha contribuito più di chiunque altro alla produzione offensiva del Milan.

Le formazioni

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina Gollini, Marfella, Bereszynski, Rui, Ostigard, Gaetano, Elmas, Raspadori, Politano. All. Spalletti.