Napoli, Mazzarri: «Niente calcoli» 

Napoli. Kvaratskhelia è pronto per giocare, Osimhen tornerà e si valuterà all’ultimo momento se possa partire titolare. Il Napoli vive così la vigilia dell'ultima sfida del girone di Champions League contro il Braga, match in cui al “Maradona” oggi alle 21 la squadra ha due obiettivi: rialzare la testa e qualificarsi agli ottavi per il secondo anno di seguito. Gli azzurri possono anche perdere 1-0, ma Mazzarri non fa calcoli: «Sappiamo come sia fondamentale passare il turno. In queste quattro partite da me fatte finora in panchina credo che la squadra abbia dimostrato di saper giocare al calcio, ma deve ritrovare l'equilibrio che aveva lo scorso anno e non concedere ripartenze e gol che l'anno scorso non prendeva».

Il percorso

Il tecnico è netto: dopo un poker di partite durissime, oggi vuole vedere il “suo” Napoli partire anzitutto da una difesa lucida e blindata e poi dalla capacità di segnare. La formazione è in costruzione, con Kvara che ieri si è allenato (la febbre gli è passata), mentre Osimhen tornerà nella notte dopo la serata a Marrakech per il Pallone d'Oro africano. Il bomber è partito per il Marocco ieri mattina dopo aver fatto allenamento da solo, oggi farà la rifinitura, con il club che ha dato l'ok sperando torni «con la grandissima carica da vincitore che sopperisca alla stanchezza del viaggio», spiegano. Oggi si potrebbe iniziare con Simeone centravanti e poi vedere se inserire Osimhen nel corso della gara. Mazzarri vuole un Napoli che resti corto e dia garanzie in difesa: «La squadra non ha paura ma vedo che accusa ogni colpo subìto», ha detto. «Se sei grande, invece, quando prendi gol continui a giocare, questa è la tranquillità di sentirsi forti e solidi che dobbiamo vedere in campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA