Napoli, l’ora degli applausi 

Dopo aver mancato il match point domenica scorsa contro la Salernitana, che avrebbe regalato alla squadra di Luciano Spalletti il primato assoluto di laurearsi campione con sei giornate d'anticipo, il Napoli può festeggiare con cinque giornate d’anticipo come il grande Torino del 1948 (proprio nel giorno del ricordo della tragedia di Superga nel 1949), la Fiorentina 1956, e poi l'Inter 2007 e la Juventus 2019. Da 33 anni si aspettava questo momento, anche nel nome e nel ricordo di Diego Armando Maradona ed è facile immaginare come ieri sera a Napoli sia iniziata una celebrazione colorata d’azzurro e tricolore, con un incessante sottofondo di mortaretti, clackson, trombette che è difficile ipotizzare quanto durerà.

Il momento è arrivato, il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Il Friuli, pur se quasi tutto addobbato d'azzurro, non è il Maradona, ma va bene lo stesso, perché finalmente la vera festa per lo scudetto può finalmente cominciare. Il Napoli è dovuto arrivare fino a Udine per mettere il sigillo ad una stagione mirabolante, straordinaria, conquistando contro l'Udinese, e non senza fatica, il punto decisivo, a cinque giornate dal termine.

Come i grandi

Omaggi e orgoglio

Immediate le congratulazioni degli altri club, dalla Juventus, all’Inter, sino all’Empoli, la squadra che ha lanciato Luciano Spalletti, oggi orgoglioso condottiero di una squadra superba: «Felice? La mia più grande emozione è vedere i tifosi partenopei felici. Il problema era arrivare fin qui, loro riusciranno a superare certi momenti della loro vita pensando a questo momento. Queste persone hanno diritto a vivere questi momenti. Ora mi sento più rilassato, ce l'ho fatta, la felicità finisce qui», ha detto a caldo ai microfoni di Dazn.

Promesa mantenuta

«Questo scudetto è un nuovo punto di partenza. Adesso non ci dobbiamo più fermare deve essere solo un inizio e per questo Osimhen e Kvaratskhelia non si muovono, non si toccano», è esploso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul campo del “Maradona”. «In questi anni c'è stata perseveranza a Napoli di andare contro il sistema che in qualche modo blocca il calcio italiano, se sei da solo contro il sistema ci metti più tempo. Mi auguro che questo scudetto sia un cambiamento del calcio italiano, spero che i miei colleghi lo capiscano». Poi ha ricordato: «Oggi è il coronamento di un'attesa di 33 anni. Io quando arrivai dissi “dieci anni per l'Europa”, promessa mantenuta in anticipo, poi dissi “dieci anni per lo scudetto” e ce l'abbiamo fatta prima. Ora rivincerlo, rivincerlo e poi ci manca la Champions». E sul tecnico Spalletti: «Da parte sua c'è grande consapevolezza e grande dedizione, lo ringrazio».

In città

La festa può finalmente cominciare. Al fischio finale lo stadio Maradona esplode in un boato assordante, e lo stesso succede in tutti i quartieri: è una gioia incontenibile, rumorosa, un fragore perfino superiore a quello della notte di Capodanno, per la conquista del terzo scudetto della storia. Centinaia di migliaia di persone scendono in strada tutte insieme e puntano verso il centro sventolando bandiere azzurre, cantando i cori dello stadio. Si vedono le stesse scene vissute nel 1987 e nel 1990, in occasione della vittoria dei due primi scudetti. Ma è solo l'inizio di una festa che durerà a lungo: domenica il Napoli giocherà con la Fiorentina e arriverà il momento di tributare il riconoscimento ai veri protagonisti del successo.

