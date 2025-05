Napoli, la grande attesa 

Ormai la scaramanzia è praticamente archiviata, anche se è stato accolto l'invito del mister a togliere il numero 4 dalle bandiere. A Napoli sale la febbre scudetto di ora in ora, e si respira già aria di festa tra i preparativi dei tifosi e quelli delle istituzioni per la sempre più probabile gioia di venerdì sera. A patto, ovviamente, che gli uomini di Conte tornino a vincere dopo due pareggi di seguito dimostrando fino in fondo di meritare il titolo. Il tecnico non sarà a bordocampo contro il Cagliari causa squalifica ed è pronto a dettare la strategia via filo al suo vice Cristian Stellini e al coordinatore tecnico Lele Oriali, che saranno in panchina.

Fine stagione

Conte in questi giorni è trincerato con i giocatori nel silenzio di Castel Volturno cercando l'equilibrio tra la stanchezza di fine stagione e gli stimoli per un risultato inatteso, insperato e ora a portata di mano. Ci sono i problemi dell'infermeria da gestire: il Napoli ha saputo sfruttare Olivera da difensore centrale ma ora vorrebbe poter schierare di nuovo Buongiorno al centro della difesa insieme a Rrahmani, utilizzando l'uruguayano sulla sua fascia sinistra. I dubbi riguardano anche l'attacco in cui Raspadori e Lukaku sono pronti a ripartire da titolari, ma Neres preme per tornare al 4-3-3 e governare la fascia sinistra. C'è attesa per le scelte tattiche dell'allenatore ma anche per i pareri dei medici, in particolare su Buongiorno, reduce da un lungo infortunio all'adduttore. Proprio il difensore racconta il clima a Castel Volturno: «Dobbiamo crederci - dice Buongiorno - manca l'ultimo tassello e sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere e non dobbiamo sbagliare. Le sensazioni di queste partite devono essere positive. Giocheremo in casa e verremo spinti dai 50mila del Maradona, oltre che da tutti coloro che ci guarderanno da casa e in città». «Sto meglio - aggiunge sul suo stato di salute - sto provando a recuperare».

La festa

Anche le istituzioni sono al lavoro per la festa scudetto. «Stiamo lavorando sull'organizzazione, nei dettagli», conferma il sindaco Gaetano Manfredi. Tre i maxischermi allestiti in piazza Plebiscito, in piazza Mercato e in piazza Giovanni Paolo II a Scampia, «tre piazze grandi che garantiscono, dal punto di vista della sicurezza pubblica, la gestione dell'evento. Questo è il motivo per cui le abbiamo scelte insieme al prefetto e al questore. Erano le uniche possibili, adesso aspettiamo gli eventi sportivi e comunque noi siamo pronti, preparati e organizzati anche sui trasporti e sulla sicurezza. Insomma, stiamo cercando di fare il massimo possibile per accompagnare i napoletani e i tifosi in questa grande festa». Per gioire, si spera, al 90' della sfida col Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA